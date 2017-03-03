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РФС заинтересован в развитии киберфутбола в России

Генеральный директор РФС Александр Алаев сообщил, что считает киберфутбол перспективным направлением и заинтересован в его развитии.

"Мы провели встречу с представителями киберфутбола России. Сейчас готовим запрос в Минспорт, чтобы определить статус киберфутбола. В любом случае это перспективное направление, с которым нам интересно сотрудничать. Мы готовы развивать интерактивный футбол со всеми заинтересованными сторонами", - цитирует Алаева ТАСС.

В минувшие выходные в Уфе прошел первый Кубок Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) по киберфутболу.
Сегодня, 23:28
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