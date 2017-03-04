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Валерий Непомнящий: не думаю, что преимущество "Зенита" в два официальных матча будет иметь решающее значение

Преимущества в матче 18-го тура РФПЛ между ЦСКА и "Зенитом" нет ни у одной из команд, заявил известный российский тренер Валерий Непомнящий.

"Не думаю, что преимущество "Зенита" в два официальных матча будет иметь решающее значение, хотя, конечно, для несколько обновленного ЦСКА, как и для "Зенита", этот матч представляется очень сложным. Преимущества нет ни у кого, и фаворитов я не вижу, несмотря на то, что дома играют армейцы. Армейцы всегда могли в сложных ситуациях, таких, какая у них сейчас, находить возможности реализовать свой потенциал. Еще одна составляющая – это новый тренер ЦСКА. Мне кажется, ему удалось в короткий срок найти взаимопонимание с игроками, а те требования, которые он к ним предъявляет, достаточно благосклонно воспринимаются. Как недостаток отмечу, что у ЦСКА есть определенные проблемы в линии атаки, потому что она пока себя не проявила, так что это будет сложный момент", - цитирует Непомнящего "Р-Спорт".
Теги: Непомнящий Зенит ЦСКА
Сегодня, 16:18
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