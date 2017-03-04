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Роман Бабаев: решение по Еременко ожидается 6 марта

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что 6 марта станет известно решение УЕФА по апелляции полузащитника армейцев Романа Еременко.

"Решение по Еременко ожидается. Думаю, что будет в понедельник", - цитирует Бабаева "Матч ТВ".

Напомним, что УЕФА на два года дисквалифицировал 29-летнего Еременко за положительную допинг-пробу на кокаин.
Теги: Бабаев Еременко ЦСКА
Сегодня, 20:18
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