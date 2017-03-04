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Роман Бабаев: игра с "Зенитом" - во многом определяющая в борьбе за призовые места
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился впечатлениями от домашнего матча 18-го тура РФПЛ с "Зенитом" (0:0).
"Всегда хочется большего, ведь игра с "Зенитом" - во многом определяющая в борьбе за призовые места. На мой взгляд, результат объективный — обе команды бились, борьбы было больше, чем футбола. Хотя хотелось при большом количестве болельщиков на стадионе увидеть больше зрелищности. В целом мы удовлетворены, вся борьба впереди.
Не хотелось бы обсуждать судейство, пусть это сделают квалифицированные специалисты. Но вы всё видели. Есть правило, что судью должно быть незаметно на поле, и этот показатель — знак качества его работы. Сегодня всё было не так: много свистков не по делу, сбивающих темп игры. Порой можно было обойтись без остановок", - цитирует Бабаева "Чемпионат.сом".
"Всегда хочется большего, ведь игра с "Зенитом" - во многом определяющая в борьбе за призовые места. На мой взгляд, результат объективный — обе команды бились, борьбы было больше, чем футбола. Хотя хотелось при большом количестве болельщиков на стадионе увидеть больше зрелищности. В целом мы удовлетворены, вся борьба впереди.
Не хотелось бы обсуждать судейство, пусть это сделают квалифицированные специалисты. Но вы всё видели. Есть правило, что судью должно быть незаметно на поле, и этот показатель — знак качества его работы. Сегодня всё было не так: много свистков не по делу, сбивающих темп игры. Порой можно было обойтись без остановок", - цитирует Бабаева "Чемпионат.сом".
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