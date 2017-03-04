Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Роман Бабаев: игра с "Зенитом" - во многом определяющая в борьбе за призовые места

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился впечатлениями от домашнего матча 18-го тура РФПЛ с "Зенитом" (0:0).

"Всегда хочется большего, ведь игра с "Зенитом" - во многом определяющая в борьбе за призовые места. На мой взгляд, результат объективный — обе команды бились, борьбы было больше, чем футбола. Хотя хотелось при большом количестве болельщиков на стадионе увидеть больше зрелищности. В целом мы удовлетворены, вся борьба впереди.

Не хотелось бы обсуждать судейство, пусть это сделают квалифицированные специалисты. Но вы всё видели. Есть правило, что судью должно быть незаметно на поле, и этот показатель — знак качества его работы. Сегодня всё было не так: много свистков не по делу, сбивающих темп игры. Порой можно было обойтись без остановок", - цитирует Бабаева "Чемпионат.сом".
Теги: Бабаев Зенит ЦСКА
Сегодня, 20:27
Напечатать
3
(0)
№3 Написал: Dragon (Сегодня, 21:36) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Ювентус»
кудрявый ушлепок,цска не одного удара в створ,одни фолы и трусливый автобус,а виноват у вас кошерных судья...
Регистрация: 28.02.2017
№2 Написал: Руслан Гарин казань (Сегодня, 20:54) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Рубин»
как же не приятно смотреть на алигархов ,которые играют в футбол на 0-0 ,такие бабки зарабатывают ...столько людей пришло смотреть ,а эти только играют на нечью .пора бы поменять суть игры ,пусть играют ,как в хоккее ,до первого гола или до пенальти(пусть умирают на поле и думают ,как забить гол ,а не 1 очке ) ....может депутаты рф поймут и примут ,какой нибудь закон,на носу чемпионат мира по футболу 2018 года .на авто ездят футболисты по 17 млн.руб ,а на поле в ворота попасть не могут.
Регистрация: 26.04.2016
№1 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 20:41) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
ещё одна телка из конюшни все валит на судью... они там все говна въи?
к судье вообще нет притензий


--------------------
Девиз Спартака: Наноём на Победу!
Регистрация: 23.05.2007
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.