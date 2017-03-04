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Валерий Карпин: мне не показалось, что судья свистел в одну сторону или посадил команды на свисток

Экс-полузащитник сборной России Валерий Карпин поделился впечатлениями от матча чемпионата России между "Зенитом" и ЦСКА (0:0).

"Мне не показалось, что судья свистел в одну сторону или посадил команды на свисток. Но то, что в Европе судят по-другому, — это да. Самые яркие события матча? Удар Маурисио в штангу и стычка. По-футбольному больше отметить нечего. Ничего фееричного не было.

Было много тактической борьбы. Обе команды — хорошего уровня и сыграли предельно строго в обороне", – сказал Карпин в эфире телеканала "Наш Футбол".
Теги: Карпин Зенит ЦСКА
Сегодня, 22:14
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№2 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 23:20) #
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Болеет за:
«Спартак»
Исходя из турнирного положения обеим командам выгоден такой результат, не случилось отрыва Зенита и равенства очков у ЦСКА.
Регистрация: 20.03.2014
№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 22:27) #
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  •  (2)
online

На сколько разная игра зенита с андерлехту и зенита с ЦСКА! Как то зенит медленно все делал!
Регистрация: 27.07.2016
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