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Валерий Карпин: мне не показалось, что судья свистел в одну сторону или посадил команды на свисток
Экс-полузащитник сборной России Валерий Карпин поделился впечатлениями от матча чемпионата России между "Зенитом" и ЦСКА (0:0).
"Мне не показалось, что судья свистел в одну сторону или посадил команды на свисток. Но то, что в Европе судят по-другому, — это да. Самые яркие события матча? Удар Маурисио в штангу и стычка. По-футбольному больше отметить нечего. Ничего фееричного не было.
Было много тактической борьбы. Обе команды — хорошего уровня и сыграли предельно строго в обороне", – сказал Карпин в эфире телеканала "Наш Футбол".
"Мне не показалось, что судья свистел в одну сторону или посадил команды на свисток. Но то, что в Европе судят по-другому, — это да. Самые яркие события матча? Удар Маурисио в штангу и стычка. По-футбольному больше отметить нечего. Ничего фееричного не было.
Было много тактической борьбы. Обе команды — хорошего уровня и сыграли предельно строго в обороне", – сказал Карпин в эфире телеканала "Наш Футбол".
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