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Игорь Акинфеев установил рекордную сухую серию в текущем сезоне РФПЛ

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев не пропустил в матче 18-го тура чемпионата России с "Зенитом" (0:0).

Таким образом, сухая серия 30-летнего футболиста в РФПЛ продлилась до 513 минут и стала рекордной в текущем сезоне чемпионата.

До этого самая продолжительная серия без пропущенных голов в этом сезоне РФПЛ принадлежала голкиперу "Краснодара" Станиславу Крицюку — он не пропускал 462 минуты.

"Чемпионат.сом"
Теги: Акинфеев ЦСКА
Сегодня, 22:40
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№1 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 23:46) #
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Болеет за:
ЦСКА
С рекордом, Игорь! blush


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010
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