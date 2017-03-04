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"Анжи" создаст команду по компьютерной игре Dota 2

"Анжи" создаст киберспортивную команду по дисциплине Dota 2, сообщает ТАСС.

Махачкалинский клуб уже подписал контракт с профессиональным игроком в Dota 2 Александром Дашкевичем, который в 2011 году завоевал титул чемпиона мира на турнире The International. Имена остальных членов команды станут известны позднее.
Теги: Анжи
Сегодня, 23:16
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