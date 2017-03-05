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Анатолий Бышовец: у "Спартака" есть хорошая возможность добиться положительного результата

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец считает, что ничья в матче 18-го тура РФПЛ между ЦСКА и "Зенитом" является хорошей мотивацией для "Спартака" в предстоящей встрече с "Краснодаром".

"Вчерашний матч между "Зенитом" и ЦСКА, его результат – это хорошая мотивация для "Спартака" в матче с "Краснодаром". В целом ситуация достаточно благоприятно складывается. "Спартак" после первой части сезона оставил достаточно хорошее впечатление. Главное, что в команде появилась игровая идея и единая воля, что является признаком команды, которая может бороться и представляет определенный уровень и определенный класс. Я думаю, что у "Спартака" есть хорошая возможность добиться положительного результата, но "красно-белым" придется максимум усилий приложить, чтобы победить. Действительно, "быки" уже провели три матча, так что можно говорить, что тренер подводит команду к игре в оптимальном состоянии. Преимущество в игровом тонусе, в адаптации будет. Главное – это еще и домашняя игра, перед своими зрителями. К тому же, у "Краснодара" есть хорошие шансы приблизиться к лидерам чемпионата", - цитирует Бышовца "Р-Спорт".
Теги: Бышовец Спартак Краснодар
Сегодня, 16:04
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