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Сказочный дебют (2)
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Игорь Шалимов: Смолов не сыграет с "Сельтой"
Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов после домашней ничьей со "Спартаком" (2:2) в матче 18-го тура РФПЛ сообщил, что форвард Фёдор Смолов пропустит первый матч 1/8 финала Лиги Европы с "Сельтой" (9 марта).
"Обидно ещё, что мы потеряли игроков. Газинский подвернул голеностоп. У Фёдора Смолова, возможно, небольшой надрыв, а возможно и нет. Он не сможет сыграть в следующем матче. Мамаев и Петров могут выйти на поле, у нас только Измайлов не в общей группе, остальные ребята уже готовы", - цитирует Шалимова "Чемпионат.сом".
"Обидно ещё, что мы потеряли игроков. Газинский подвернул голеностоп. У Фёдора Смолова, возможно, небольшой надрыв, а возможно и нет. Он не сможет сыграть в следующем матче. Мамаев и Петров могут выйти на поле, у нас только Измайлов не в общей группе, остальные ребята уже готовы", - цитирует Шалимова "Чемпионат.сом".
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