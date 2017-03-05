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Игорь Шалимов: Смолов не сыграет с "Сельтой"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов после домашней ничьей со "Спартаком" (2:2) в матче 18-го тура РФПЛ сообщил, что форвард Фёдор Смолов пропустит первый матч 1/8 финала Лиги Европы с "Сельтой" (9 марта).

"Обидно ещё, что мы потеряли игроков. Газинский подвернул голеностоп. У Фёдора Смолова, возможно, небольшой надрыв, а возможно и нет. Он не сможет сыграть в следующем матче. Мамаев и Петров могут выйти на поле, у нас только Измайлов не в общей группе, остальные ребята уже готовы", - цитирует Шалимова "Чемпионат.сом".
Теги: Шалимов Смолов Краснодар Спартак Сельта
Сегодня, 20:27
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