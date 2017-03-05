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Сказочный дебют (2)
Сказочный дебют (2)
Денис Глушаков получил небольшую травму
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал замену капитана команды Дениса Глушакова в матче 18-го тура РФПЛ с "Краснодаром" (2:2).
30-летний хавбек покинул поле на 82-й минуте встречи. В игру вошел Лоренсо Мельгарехо.
"Глушаков получил небольшую травму. Я не хотел рисковать", - цитирует Карреру ТАСС.
30-летний хавбек покинул поле на 82-й минуте встречи. В игру вошел Лоренсо Мельгарехо.
"Глушаков получил небольшую травму. Я не хотел рисковать", - цитирует Карреру ТАСС.
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