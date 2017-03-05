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Денис Глушаков получил небольшую травму

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал замену капитана команды Дениса Глушакова в матче 18-го тура РФПЛ с "Краснодаром" (2:2).

30-летний хавбек покинул поле на 82-й минуте встречи. В игру вошел Лоренсо Мельгарехо.

"Глушаков получил небольшую травму. Я не хотел рисковать", - цитирует Карреру ТАСС.
Теги: Глушаков Каррера Спартак Краснодар
Сегодня, 20:27
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№5 Написал: Больной Бутырский Хутор (Сегодня, 20:40) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: sanyapytilin
А Газинский?

А Смолов?
Регистрация: 4.04.2008
№4 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 20:37) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
А Газинский?
Регистрация: 6.01.2006
№3 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 20:36) #
  • 0
  •  (0)
online

Ну, если замена Глушакова на Мельгарехо обусловлена тем, что Каррера просто не хотел рисковать здоровьем Глушакова, то тогда всё будет через день-два с его здоровьем в порядке.
Регистрация: 6.08.2008
№2 Написал: stepanmlc (Сегодня, 20:32) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
здоровья!


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№1 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 20:32) #
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  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Балет - опасная штука.
Регистрация: 19.03.2010
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