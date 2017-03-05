Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лента новостей:
19:15
Натан Бартфельд: судья верно назначил пенальти в ворота "Спартака" в матче с "Краснодаром" (20)
Натан Бартфельд: судья верно назначил пенальти в ворота "Спартака" в матче с "Краснодаром" (20)
18:38
Невероятная драма в Краснодаре (17)
Невероятная драма в Краснодаре (17)
15:55
Сказочный дебют (2)
Сказочный дебют (2)
"Арсенал" может подать жалобу в РФС на судейство матча с "Оренбургом"
Судья матча чемпионата России между "Оренбургом" и "Арсеналом" отработал непрофессионально, заявил генеральный директор туляков Дмитрий Балашов.
Встреча 18-го тура чемпионата прошла в субботу в Оренбурге и завершилась победой хозяев со счетом 3:0. Второй гол оренбуржцы забили с пенальти, который был назначен в спорном моменте. После игры главный тренер туляков Сергея Кирьяков заявил, что арбитр встречи Владимир Сельдяков больше не должен работать на уровне премьер-лиги.
"Мы рассмотрим такую возможность подачи жалобы в РФС с президентом клуба в понедельник. После 0:3 обсуждать судейство не совсем правильно, но если вы хотите знать мое личное мнение, не считаю работы судьи профессиональной. Имею в виду вообще саму манеру судейства, не только момент с пенальти, но это сложный момент, который требует долгого обсуждения", - цитирует Балашова ТАСС
Встреча 18-го тура чемпионата прошла в субботу в Оренбурге и завершилась победой хозяев со счетом 3:0. Второй гол оренбуржцы забили с пенальти, который был назначен в спорном моменте. После игры главный тренер туляков Сергея Кирьяков заявил, что арбитр встречи Владимир Сельдяков больше не должен работать на уровне премьер-лиги.
"Мы рассмотрим такую возможность подачи жалобы в РФС с президентом клуба в понедельник. После 0:3 обсуждать судейство не совсем правильно, но если вы хотите знать мое личное мнение, не считаю работы судьи профессиональной. Имею в виду вообще саму манеру судейства, не только момент с пенальти, но это сложный момент, который требует долгого обсуждения", - цитирует Балашова ТАСС
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.