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"Арсенал" может подать жалобу в РФС на судейство матча с "Оренбургом"

Судья матча чемпионата России между "Оренбургом" и "Арсеналом" отработал непрофессионально, заявил генеральный директор туляков Дмитрий Балашов.

Встреча 18-го тура чемпионата прошла в субботу в Оренбурге и завершилась победой хозяев со счетом 3:0. Второй гол оренбуржцы забили с пенальти, который был назначен в спорном моменте. После игры главный тренер туляков Сергея Кирьяков заявил, что арбитр встречи Владимир Сельдяков больше не должен работать на уровне премьер-лиги.

"Мы рассмотрим такую возможность подачи жалобы в РФС с президентом клуба в понедельник. После 0:3 обсуждать судейство не совсем правильно, но если вы хотите знать мое личное мнение, не считаю работы судьи профессиональной. Имею в виду вообще саму манеру судейства, не только момент с пенальти, но это сложный момент, который требует долгого обсуждения", - цитирует Балашова ТАСС
Теги: Арсенал Тула Оренбург
Сегодня, 20:29
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№1 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 20:33) #
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А на свою игру кому жалобу напишите?((
Регистрация: 28.12.2015
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