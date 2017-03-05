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Сергей Семак: тяжелый матч, главное, что мы выиграли
Главный тренер "Уфы" Сергей Семак прокомментировал победу своей команды в матче против "Терека" (1:0) в восемнадцатом туре РФПЛ.
"Тяжелый матч, главное, что мы выиграли. Эта победа придаст нам уверенности в своих силах. В атаке нам не удавалось играть так, как мы хотели. Сказывался тот факт, что команда перешла с искусственного поля на натуральное, что было для нас непривычно. "Уфе" не хватало легкости и свежести. Тем не менее, судьба отблагодарила нас за то, что старались и отдавались игре", - сказал Семак в эфире телеканала "Наш футбол".
"Тяжелый матч, главное, что мы выиграли. Эта победа придаст нам уверенности в своих силах. В атаке нам не удавалось играть так, как мы хотели. Сказывался тот факт, что команда перешла с искусственного поля на натуральное, что было для нас непривычно. "Уфе" не хватало легкости и свежести. Тем не менее, судьба отблагодарила нас за то, что старались и отдавались игре", - сказал Семак в эфире телеканала "Наш футбол".
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