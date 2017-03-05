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Сергей Семак: тяжелый матч, главное, что мы выиграли

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак прокомментировал победу своей команды в матче против "Терека" (1:0) в восемнадцатом туре РФПЛ.

"Тяжелый матч, главное, что мы выиграли. Эта победа придаст нам уверенности в своих силах. В атаке нам не удавалось играть так, как мы хотели. Сказывался тот факт, что команда перешла с искусственного поля на натуральное, что было для нас непривычно. "Уфе" не хватало легкости и свежести. Тем не менее, судьба отблагодарила нас за то, что старались и отдавались игре", - сказал Семак в эфире телеканала "Наш футбол".
Теги: Семак Уфа Терек
Сегодня, 21:13
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№1 Написал: Бриг (Сегодня, 21:22) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Сергей Богданович, с победой!
Регистрация: 21.11.2016
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