Сергей Семак: тяжелый матч, главное, что мы выиграли

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак прокомментировал победу своей команды в матче против "Терека" (1:0) в восемнадцатом туре РФПЛ.



"Тяжелый матч, главное, что мы выиграли. Эта победа придаст нам уверенности в своих силах. В атаке нам не удавалось играть так, как мы хотели. Сказывался тот факт, что команда перешла с искусственного поля на натуральное, что было для нас непривычно. "Уфе" не хватало легкости и свежести. Тем не менее, судьба отблагодарила нас за то, что старались и отдавались игре", - сказал Семак в эфире телеканала "Наш футбол".