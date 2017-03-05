Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лента новостей:
21:35
Валерий Рейнгольд: какие "Зенит" и ЦСКА топ-клубы, когда пешком по полю ходят? Вот сегодня был футбол! (22)
Валерий Рейнгольд: какие "Зенит" и ЦСКА топ-клубы, когда пешком по полю ходят? Вот сегодня был футбол! (22)
20:56
Легким кивком головы (1)
Легким кивком головы (1)
19:15
Натан Бартфельд: судья верно назначил пенальти в ворота "Спартака" в матче с "Краснодаром" (28)
Натан Бартфельд: судья верно назначил пенальти в ворота "Спартака" в матче с "Краснодаром" (28)
18:38
Невероятная драма в Краснодаре (17)
Невероятная драма в Краснодаре (17)
Денис Глушаков: я не пожал руку Каррере? Да я даже не обращал на это внимания
Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков объяснил, почему не пожал руку главному тренеру команды Массимо Каррере, уходя с поля в матче с 18-го тура РФПЛ с "Краснодаром" (2:2).
"Сказал Каррере о боли, он ответил: "Сыграй, сколько сможешь". Я не пожал ему руку? Да я даже не обращал на это внимания. Он был в игре, а я прошел, это нормально. Он мне не подавал вроде бы руку.
Меня заменили по травме, тренер знал это еще в перерыве. Так что не стоит тут раздувать", - приводит слова Глушакова "Матч ТВ".
"Сказал Каррере о боли, он ответил: "Сыграй, сколько сможешь". Я не пожал ему руку? Да я даже не обращал на это внимания. Он был в игре, а я прошел, это нормально. Он мне не подавал вроде бы руку.
Меня заменили по травме, тренер знал это еще в перерыве. Так что не стоит тут раздувать", - приводит слова Глушакова "Матч ТВ".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.