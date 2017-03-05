Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Денис Глушаков: я не пожал руку Каррере? Да я даже не обращал на это внимания

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков объяснил, почему не пожал руку главному тренеру команды Массимо Каррере, уходя с поля в матче с 18-го тура РФПЛ с "Краснодаром" (2:2).

"Сказал Каррере о боли, он ответил: "Сыграй, сколько сможешь". Я не пожал ему руку? Да я даже не обращал на это внимания. Он был в игре, а я прошел, это нормально. Он мне не подавал вроде бы руку.

Меня заменили по травме, тренер знал это еще в перерыве. Так что не стоит тут раздувать", - приводит слова Глушакова "Матч ТВ".
Теги: Глушаков Каррера Спартак Краснодар
Сегодня, 21:23
Напечатать
2
(4)
№2 Написал: висмар рф 06 (Сегодня, 21:28) #
  • -7
  •  (15)
online

Сейчас они с Самедовым покажут Каррере кузькину мать. Сочувствую спартаковцам


--------------------
Вперёд, красно-зелёные! - Мы стать должны чемпионами!
Регистрация: 7.10.2007
№1 Написал: trent (Сегодня, 21:27) #
  • -1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Денис, здоровья!!!


--------------------
Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.