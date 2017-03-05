Александр Ширко: матч "Краснодара" и "Спартака" получился интересным

Бывший нападающий "Спартака" Александр Ширко прокомментировал ничью красно-белых в матче против "Краснодара" (2:2) в восемнадцатом туре РФПЛ.- Матч получился интересным, захватывающим, были и травмы, и карточки.– Идеального взаимопонимания пока нет, хотя один забил мяч, второй боролся, и защитникам помогал, и при стандартах на втором этаже. Но говорить о том, что Адриану и Зе Луиш хорошо друг друга понимают еще рановато.