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21:35
Валерий Рейнгольд: какие "Зенит" и ЦСКА топ-клубы, когда пешком по полю ходят? Вот сегодня был футбол! (22)
Валерий Рейнгольд: какие "Зенит" и ЦСКА топ-клубы, когда пешком по полю ходят? Вот сегодня был футбол! (22)
20:56
Легким кивком головы (1)
Легким кивком головы (1)
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Натан Бартфельд: судья верно назначил пенальти в ворота "Спартака" в матче с "Краснодаром" (28)
Натан Бартфельд: судья верно назначил пенальти в ворота "Спартака" в матче с "Краснодаром" (28)
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Невероятная драма в Краснодаре (17)
Невероятная драма в Краснодаре (17)
Александр Ширко: матч "Краснодара" и "Спартака" получился интересным
Бывший нападающий "Спартака" Александр Ширко прокомментировал ничью красно-белых в матче против "Краснодара" (2:2) в восемнадцатом туре РФПЛ.
- Матч получился интересным, захватывающим, были и травмы, и карточки.
– Вам понравилась игра "Спартака" с двумя нападающими?
– Идеального взаимопонимания пока нет, хотя один забил мяч, второй боролся, и защитникам помогал, и при стандартах на втором этаже. Но говорить о том, что Адриану и Зе Луиш хорошо друг друга понимают еще рановато.
"Спорт-Экспресс"
- Матч получился интересным, захватывающим, были и травмы, и карточки.
– Вам понравилась игра "Спартака" с двумя нападающими?
– Идеального взаимопонимания пока нет, хотя один забил мяч, второй боролся, и защитникам помогал, и при стандартах на втором этаже. Но говорить о том, что Адриану и Зе Луиш хорошо друг друга понимают еще рановато.
"Спорт-Экспресс"
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