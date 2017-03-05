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Олег Пашинин: отношение к Миранчуку со стороны тренерского штаба "Локомотива" не менялось
Тренер "Локомотива" Олег Пашинин заявил, что слухи об уходе полузащитника Алексея Миранчука не сказываются на атмосфере внутри команды.
"Внутри коллектива на это никто не обращает внимания. Атмосфера в команде как была рабочей, так и осталась. И отношение к Миранчуку со стороны тренерского штаба не менялось: соответствуешь требованиям игрока основного состава - выходишь на поле. Допускаю, что на него это может оказывать определенное влияние. Не так просто абстрагироваться, когда вокруг постоянная шумиха. Высказываются люди, которые далеко не всегда имеют прямое отношение к этой ситуации", - цитирует Пашинина "Спорт день за днем".
"Внутри коллектива на это никто не обращает внимания. Атмосфера в команде как была рабочей, так и осталась. И отношение к Миранчуку со стороны тренерского штаба не менялось: соответствуешь требованиям игрока основного состава - выходишь на поле. Допускаю, что на него это может оказывать определенное влияние. Не так просто абстрагироваться, когда вокруг постоянная шумиха. Высказываются люди, которые далеко не всегда имеют прямое отношение к этой ситуации", - цитирует Пашинина "Спорт день за днем".
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