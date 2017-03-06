Гари Линекер: идея Лебедева о превращении фанатских битв в спорт безумна

Бывший форвард сборной Англии Гари Линекер раскритиковал предложение члена исполкома РФС, депутата Госдумы РФ Игоря Лебедева превратить фанатские драки в спорт.



"Что за х***я? Он безумец?" – написал Линекер в своем твиттере.