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Гари Линекер: идея Лебедева о превращении фанатских битв в спорт безумна
Бывший форвард сборной Англии Гари Линекер раскритиковал предложение члена исполкома РФС, депутата Госдумы РФ Игоря Лебедева превратить фанатские драки в спорт.
"Что за х***я? Он безумец?" – написал Линекер в своем твиттере.
"Что за х***я? Он безумец?" – написал Линекер в своем твиттере.
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