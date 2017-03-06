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Гари Линекер: идея Лебедева о превращении фанатских битв в спорт безумна

Бывший форвард сборной Англии Гари Линекер раскритиковал предложение члена исполкома РФС, депутата Госдумы РФ Игоря Лебедева превратить фанатские драки в спорт.

"Что за х***я? Он безумец?" – написал Линекер в своем твиттере.
Теги: Линекер Лебедев
Сегодня, 17:32
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№10 Написал: nami-sv (Сегодня, 19:40) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
А в нашем футболе сплошь безумцы,наглецы и подлецы...ФурсенкО,МуткО и ...батька МахнО.
Регистрация: 9.08.2015
№9 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 19:10) #
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Трусливый англикашка. В России с покон веку дрались по праздникам стенка на стенку. Правила для этого придуманы. Ничего не мешает превратить это в спорт. Найдется немало желающих.
Регистрация: 28.05.2014
№8 Написал: Fillosoff Москва (Сегодня, 19:06) #
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Болеет за:
«Спартак»
Гарри, да у них вся семья такая! joy


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Я отвечаю за свои слова, а не за то, как вы их понимаете. (с)
Спартак, Ливерпуль, Реал, Милан.
Регистрация: 9.07.2008
№7 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 18:25) #
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Болеет за:
«Зенит»
"Что за х***я? Он безумец?" – написал Линекер в своем твиттере.

Забавно. Экий скорый на суждения англичанин (со всей англицкой спесью). А легализовать на Западе проституцию... или курение "легкой" наркоты - это не безумие? А развивать массово фастфуд? А развивать массово ГМО? и т.д. и т.п.
Регистрация: 24.09.2013
№6 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 18:14) #
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Болеет за:
«Зенит»
Собственно, почему и нет? Не можешь победить - возглавь!
Регистрация: 19.03.2010
№5 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 18:09) #
  • +3
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Цитата: Prokurator
В сравнении с его папой он просто верх самообладания и здравомыслия

Лебедев решил узаконить поведение своего отца в ГД. Мол, болельщик, мол, спорт.
Регистрация: 12.11.2007
№4 Написал: Prokurator Столица империи (Сегодня, 18:01) #
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online

"Что за х***я? Он безумец?"

В сравнении с его папой он просто верх самообладания и здравомыслия!


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Верните нормальные смайлы, не позорьтесь
Регистрация: 3.04.2010
№3 Написал: Одиссей Иерусалим (Сегодня, 17:44) #
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Болеет за:
«Краснодар»
"Что за х***я? Он безумец?" – написал Линекер в своем твиттере
smile Он не безумец,он просто идиот.
Регистрация: 20.02.2013
№2 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 17:38) #
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Болеет за:
«Спартак»
По мне так нормальная идея,пусть дерутся стенка на стенку 10?10 или 15?15.Чтоб по правилам все.Те же бои без правил только толпа на толпу.Если по логке линекера судить то и бокс тоже "Что за х***я?"
Регистрация: 3.11.2016
№1 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 17:38) #
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  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Прав он !


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014
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