Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лента новостей:
Молодежка "Зенита" примет участие в международном турнире в Италии
С 13 по 29 марта молодежный состав "Зенита" выступит на международном турнире Viareggio Cup.
В крупном турнире в Виареджио примут участие 40 клубов из Италии, Голландии, Канады, США, Бразилии, Аргентины, Нигерии, Чехии, Греции, Конго, Бельгии, Хорватии и Колумбии. Россию представит команда Игоря Симутенкова.
На предварительном этапе участники будут разбиты на группы по четыре команды в каждой. Петербуржцы на групповом этапе сыграют с итальянскими "Эмполи" и "Асколи", а также встретятся с "Атлетик Юнион" из Соединенных Штатов Америки.
В плей-офф турнира выйдут десять победителей групп и шесть лучших команд, занявших вторые места.
ФК "Зенит"
В крупном турнире в Виареджио примут участие 40 клубов из Италии, Голландии, Канады, США, Бразилии, Аргентины, Нигерии, Чехии, Греции, Конго, Бельгии, Хорватии и Колумбии. Россию представит команда Игоря Симутенкова.
На предварительном этапе участники будут разбиты на группы по четыре команды в каждой. Петербуржцы на групповом этапе сыграют с итальянскими "Эмполи" и "Асколи", а также встретятся с "Атлетик Юнион" из Соединенных Штатов Америки.
В плей-офф турнира выйдут десять победителей групп и шесть лучших команд, занявших вторые места.
ФК "Зенит"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.