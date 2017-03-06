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Молодежка "Зенита" примет участие в международном турнире в Италии

С 13 по 29 марта молодежный состав "Зенита" выступит на международном турнире Viareggio Cup.

В крупном турнире в Виареджио примут участие 40 клубов из Италии, Голландии, Канады, США, Бразилии, Аргентины, Нигерии, Чехии, Греции, Конго, Бельгии, Хорватии и Колумбии. Россию представит команда Игоря Симутенкова.

На предварительном этапе участники будут разбиты на группы по четыре команды в каждой. Петербуржцы на групповом этапе сыграют с итальянскими "Эмполи" и "Асколи", а также встретятся с "Атлетик Юнион" из Соединенных Штатов Америки.

В плей-офф турнира выйдут десять победителей групп и шесть лучших команд, занявших вторые места.

ФК "Зенит"
Теги: Зенит
Сегодня, 19:08
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