Молодежка "Зенита" примет участие в международном турнире в Италии

С 13 по 29 марта молодежный состав "Зенита" выступит на международном турнире Viareggio Cup.В крупном турнире в Виареджио примут участие 40 клубов из Италии, Голландии, Канады, США, Бразилии, Аргентины, Нигерии, Чехии, Греции, Конго, Бельгии, Хорватии и Колумбии. Россию представит команда Игоря Симутенкова.На предварительном этапе участники будут разбиты на группы по четыре команды в каждой. Петербуржцы на групповом этапе сыграют с итальянскими "Эмполи" и "Асколи", а также встретятся с "Атлетик Юнион" из Соединенных Штатов Америки.В плей-офф турнира выйдут десять победителей групп и шесть лучших команд, занявших вторые места.