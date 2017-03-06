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Денис Попов: с Промесом "Спартак", скорее всего, победил бы

Бывший нападающий ЦСКА Денис Попов поделился своими впечатлениями о матче между "Краснодаром" и "Спартаком" (2:2).

"Матчи между прямыми конкурентами всегда проходят интересно, а первые или заключительные это встречи, разницы нет. При определённых раскладах и "Спартак" мог выиграть, и "Краснодар". Ничья закономерна – каждая из команд была лучшей в определённых моментах, но в целом матч получился равным. Луис Адриано оставил хорошее впечатление, а Самедов, по-моему, ничего не показал. Думаю, что если бы играл Промес, то "Спартаку" было бы полегче – в таком случае он, скорее всего, победил бы", - цитирует Попова "Евро-Футбол.Ру".
Теги: Промес Самедов Спартак Краснодар
Сегодня, 19:19
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№2 Написал: 4 звезды (Сегодня, 19:36) #
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зря самедова взяли
Регистрация: 7.12.2016
№1 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 19:35) #
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online
Болеет за:
«Химки»
Это любительский разговор,а,не разговор футболиста игравшего на высшем уровне в России..а,если был бы в "Краснодаре" Каборе,он вообще всех из соперников кто приближался бы к центру поля стриг бы под ноль ,а,если был бы Мамаев,то Смолов не только с пенальти забил бы.а,если....
Регистрация: 17.03.2008
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