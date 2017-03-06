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Денис Попов: с Промесом "Спартак", скорее всего, победил бы
Бывший нападающий ЦСКА Денис Попов поделился своими впечатлениями о матче между "Краснодаром" и "Спартаком" (2:2).
"Матчи между прямыми конкурентами всегда проходят интересно, а первые или заключительные это встречи, разницы нет. При определённых раскладах и "Спартак" мог выиграть, и "Краснодар". Ничья закономерна – каждая из команд была лучшей в определённых моментах, но в целом матч получился равным. Луис Адриано оставил хорошее впечатление, а Самедов, по-моему, ничего не показал. Думаю, что если бы играл Промес, то "Спартаку" было бы полегче – в таком случае он, скорее всего, победил бы", - цитирует Попова "Евро-Футбол.Ру".
"Матчи между прямыми конкурентами всегда проходят интересно, а первые или заключительные это встречи, разницы нет. При определённых раскладах и "Спартак" мог выиграть, и "Краснодар". Ничья закономерна – каждая из команд была лучшей в определённых моментах, но в целом матч получился равным. Луис Адриано оставил хорошее впечатление, а Самедов, по-моему, ничего не показал. Думаю, что если бы играл Промес, то "Спартаку" было бы полегче – в таком случае он, скорее всего, победил бы", - цитирует Попова "Евро-Футбол.Ру".
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