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Задержанных на игре ЦСКА – "Зенит" фанатов не пустят на матчи КК-2017 и ЧМ-2018

Несколько задержанных на матче 18-го тура российской Премьер-лиги ЦСКА — "Зенит" (0:0) футбольных фанатов не смогут получить паспорта болельщиков.

Они не будут допущены до матчей Кубка конфедераций и чемпионата мира 2018 года, передает слова руководителя департамента региональной безопасности столицы Владимира Черникова "Радио Зенит".

Всего правоохранительные органы задержали 38 болельщиков, которые мешали смотреть игру другим фанатам и в грубой форме реагировали на замечания сотрудников полиции.
Теги: ЦСКА Зенит
Вчера, 22:13
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(3)
№2 Написал: OgreGate (Вчера, 22:18) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Слезших с пальм Северной Пальмиры "кулюторных станичников" и на вокзал-то можно пускать только в намордниках


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№1 Написал: Хитрый Лис Петроград (Вчера, 22:16) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
ну и правильно
Регистрация: 19.03.2010
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