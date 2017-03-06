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Григорий Иванов: Фонтанельо готов был вернуться в "Урал", но у клуба нет на него денег

Президент "Урала" Григорий Иванов сообщил, что бывший защитник команды Пабло Фонтанельо был готов вернуться в клуб.

"Пабло уезжал из "Урала" в никуда, и я предупреждал его, что он делает рискованный шаг, покидая наш клуб и не имея при этом конкретных предложений. Я говорил Пабло, что нам тяжело будет его взять обратно, если на его место мы уже найдем другого игрока. Я контактировал с Фонтанельо, получил от него письмо о том, что он готов вернуться. Но мы уже взяли футболиста на его место — где мы сейчас найдем лишние деньги на контракт для Пабло?" — цитирует Иванова znak.com.
Теги: Иванов Урал
Вчера, 22:31
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