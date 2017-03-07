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Владимир Владимиров: официального решения о переносе матча между "Томью" и "Амкаром" нет

Официального решения РФПЛ о переносе матча 20-го тура между томской "Томью" и "Амкаром" на данный момент нет, сообщил пресс-атташе пермяков Владимир Владимиров.

"На сегодняшний день у нас есть письмо от футбольного клуба "Томь", написанное достаточно давно, о том, что матч пройдет в Томске на стадионе "Труд". Разговоры о возможном переносе и обсуждения этой проблемы были, но официального решения о месте, где пройдет матч, или переносе нет - мы ждем решения от РФПЛ", - цитирует Владимирова "Р-Спорт".
Теги: Томь Амкар
Сегодня, 16:43
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