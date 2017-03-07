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Стадион "Краснодара" занял 3-е место в списке лучших арен 2016-го года

Стадион "Краснодара" занял третье место в списке лучших арен 2016 года, сообщает StadiumDB.com.

Второе место и победитель конкурса будут объявлены сегодня позже, а определяет лучших жюри, состоящее из пяти архитекторов.

На звание лучшего стадиона претендуют Allianz Stadion (Вена, Австрия), Cape Cost Stadium (Кейп-Кост, Гана), Daci Arena (Удине, Италия), Hard Rock Stadium (Майами, США), London Stadium (Лондон, Великобритания), Stadion Miejski (Бельско-Бяла, Польша), Medical Park Arena (Трабзон, Турция), Sivas Arena (Сивас, Турция), Vodafone Arena (Стамбул, Турция).
Теги: Краснодар
Сегодня, 18:45
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13
(5)
№13 Написал: Алексей2010 Антарктида (Сегодня, 19:35) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
ясно

Ты ж юрист. Так задвигай проверенную инфу! Ептыть.


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Сала хероям. Донбасс - России!
Регистрация: 7.04.2010
№12 Написал: Мгла (Сегодня, 19:34) #
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online

Цитата: Хитрый Лис
Цитата: vlees
Стадион московского футбольного клуба "Спартак" – "Открытие Арена" - занял 3-е место в конкурсе лучших стадионов мира, построенных или реконструированных в 2014 году, сообщает пресс-служба столичного стройкомплекса.

ясно

Цитата: Мгла
ты юристка просто mydак... поэтому и не слышал... пистуй диван отвоевывай..
чуть не забыл.. с наступающим тебя...

зачётная истерика...нервишки пошаливают?

не... ты точно... нереальный еплан... беги лола беги...
Регистрация: 7.03.2017
№11 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 19:27) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vlees
Стадион московского футбольного клуба "Спартак" – "Открытие Арена" - занял 3-е место в конкурсе лучших стадионов мира, построенных или реконструированных в 2014 году, сообщает пресс-служба столичного стройкомплекса.

ясно

Цитата: Мгла
ты юристка просто mydак... поэтому и не слышал... пистуй диван отвоевывай..
чуть не забыл.. с наступающим тебя...

зачётная истерика...нервишки пошаливают?
Регистрация: 19.03.2010
№10 Написал: prime Пенза (Сегодня, 19:20) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
Цитата: fd65
Эксперты еще на распил-арене не были..

кстати я чего-то не слышал про Открытие-Арену в 2014...вас наверное не заметили relaxed

конечно как же ты услышишь и заметишь если у тебя глаза пи$дoй обшиты и уши компотом мыты
Регистрация: 2.08.2009
№9 Написал: Мгла (Сегодня, 19:18) #
  • +5
  •  (5)
online

Цитата: Хитрый Лис
Цитата: fd65
Эксперты еще на распил-арене не были..

кстати я чего-то не слышал про Открытие-Арену в 2014...вас наверное не заметили relaxed

ты юристка просто mydак... поэтому и не слышал... пистуй диван отвоевывай..
чуть не забыл.. с наступающим тебя...
Регистрация: 7.03.2017
№8 Написал: Зенит1982 Россия (Сегодня, 19:15) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Hard Rock Stadium (Майами, США), его цена в 2 раза больше чем у Садиона Зенита
Регистрация: 5.09.2012
№7 Написал: Бриг (Сегодня, 19:04) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Краснодар»
Хороший стадион,уютный..
Регистрация: 21.11.2016
№6 Написал: rusll (Сегодня, 19:01) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Ювентус»
что спорить , зачетный стадион!!!!
Регистрация: 2.03.2017
№5 Написал: vlees (Сегодня, 19:01) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
Цитата: fd65
Эксперты еще на распил-арене не были..

кстати я чего-то не слышал про Открытие-Арену в 2014...вас наверное не заметили relaxed

Стадион московского футбольного клуба "Спартак" – "Открытие Арена" - занял 3-е место в конкурсе лучших стадионов мира, построенных или реконструированных в 2014 году, сообщает пресс-служба столичного стройкомплекса.

Первые места достались стадиону Allianz Parque клуба "Палмейрас" из бразильского города Сан-Паулу и стадиону ФК "Атлетик" из испанского Бильбао - San Mamеs Barria.

В ежегодном конкурсе "Стадион года", организованном авторитетным английским порталом StadiumDB.com, участвовали 32 спортивные арены из 20 стран мира.

Стадион "Открытие Арена" вместимостью 42 тысячи мест открылся 27 августа 2014 года в Тушино. Здесь наряду с Большой спортивной ареной "Лужники" пройдут игры чемпионата мира по футболу в 2018 году.

В конце прошлого года "Открытие Арена" стал лауреатом ежегодной премии журнала Sports facilities "Спортивные сооружения. Итоги 2014 года" в номинации "Лучший футбольный стадион".
Регистрация: 12.01.2017
№4 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 18:56) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
стати я чего-то не слышал про Открытие-Арену в 2014...

а ты повнимательнее глянь


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№3 Написал: Dragon (Сегодня, 18:52) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Ювентус»
что то не нашел в списке претендентов ипподром Гинера sweat_smile
Регистрация: 28.02.2017
№2 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 18:51) #
  • -8
  •  (14)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: fd65
Эксперты еще на распил-арене не были..

кстати я чего-то не слышал про Открытие-Арену в 2014...вас наверное не заметили relaxed
Регистрация: 19.03.2010
№1 Написал: fd65 (Сегодня, 18:49) #
  • +6
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Эксперты еще на распил-арене не были... Вот где бы они о#уели...
Регистрация: 3.12.2016
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