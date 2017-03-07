Стадион "Краснодара" занял 3-е место в списке лучших арен 2016-го года

Стадион "Краснодара" занял третье место в списке лучших арен 2016 года, сообщает StadiumDB.com.



Второе место и победитель конкурса будут объявлены сегодня позже, а определяет лучших жюри, состоящее из пяти архитекторов.



На звание лучшего стадиона претендуют Allianz Stadion (Вена, Австрия), Cape Cost Stadium (Кейп-Кост, Гана), Daci Arena (Удине, Италия), Hard Rock Stadium (Майами, США), London Stadium (Лондон, Великобритания), Stadion Miejski (Бельско-Бяла, Польша), Medical Park Arena (Трабзон, Турция), Sivas Arena (Сивас, Турция), Vodafone Arena (Стамбул, Турция).