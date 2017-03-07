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Болельщики "Ростова" назвали Тимофея Калачева лучшим игроком матча против "Томи"

На официальном сайте "Ростова" завершилось голосование "Лучший игрок нашей команды в игре с "Томью" (6:0).

Победителем стал полузащитник "Ростова" Тимофей Калачев. Также в тройку лидеров вошли Александр Бухаров и Сердар Азмун.
Теги: Ростов Томь Калачев
Сегодня, 20:29
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2
(1)
№2 Написал: следующий (Сегодня, 21:17) #
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online
Болеет за:
«Челси»
Цитата: Игорь Казьмин
Тимофей уникальный , в таком возрасте показывать такой футбол,а его физика это ЧТО ТО ... желаю ему здоровья и что бы без травм- КРАСАВЕЦ, играй как можно дольше.

Присоединяюсь и плюсую (вот какой баран мог на такое пожелание поставить минус?)
Регистрация: 14.12.2012
№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 20:37) #
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  •  (4)
online

Тимофей уникальный , в таком возрасте показывать такой футбол,а его физика это ЧТО ТО ... желаю ему здоровья и что бы без травм- КРАСАВЕЦ, играй как можно дольше.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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