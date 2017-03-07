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Роман Шишкин сможет сыграть против "Локомотива"

Защитник "Краснодара" Роман Шишкин может принять участие в матче 19-го тура премьер-лиги с "Локомотивом". Трансфер футболиста принадлежит "железнодорожникам", за "быков" он выступает на правах аренды.

"У Шишкина нет запрета на игру против "Локомотива", – сообщил "Спорт-Экспрессу" источник, знакомый с ситуацией.
Теги: Шишкин Краснодар Локомотив
Сегодня, 21:06
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№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 21:17) #
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Болеет за:
«Локомотив»
А надо бы было, тогда и Краснодар не стали бы с Ари артачиться.
Если Краснодар хочет за присутствие только в одном матче с ними Ари пол-лимона и с Шишей тоже самое нужно было сделать. Но похоже не сделалили.


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a.D.t.S
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Регистрация: 2.05.2014
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