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Евгений Гинер: главная заслуга судьи – если его не видно на поле

Президент ЦСКА Евгений Гинер после заседания исполкома РФС выразил свое мнение по поводу судейства в России.

– По судейству предложения вносили?

– Я вносил только одно предложение, но самое главное. В нашей стране судейство должно быть одинаковое. Судьи могут ошибаться, но не может быть так, что один судья дает бороться, а другой свистит все время. Можно привести сравнение судейства в матчах ЦСКА – "Зенит" и "Краснодар" – "Спартак". Судьи могут ошибаться, но нельзя красоваться. Самая большая заслуга судьи – если его не видно на поле.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Гинер
Сегодня, 23:10
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