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22:15
Превью. 25 тур. ФНЛ
Превью. 25 тур. ФНЛ
22:05
Андрей Бутенко: футбольная специфика требует от судейства учитывать пожелания руководителей команд и игроков (3)
Андрей Бутенко: футбольная специфика требует от судейства учитывать пожелания руководителей команд и игроков (3)
20:18
Александр Егоров: пусть Гончаренко лучше тренирует своих игроков, а мою работу оценивает мой руководитель (15)
Александр Егоров: пусть Гончаренко лучше тренирует своих игроков, а мою работу оценивает мой руководитель (15)
20:09
Константин Емельянов: может, кому-то зарплату недодали, но ребята решили лететь в Красноярск (1)
Константин Емельянов: может, кому-то зарплату недодали, но ребята решили лететь в Красноярск (1)
18:43
Сергей Прядкин: если "Спартак" будет играть за Суперкубок, то матч пройдет на "Локомотиве" (15)
Сергей Прядкин: если "Спартак" будет играть за Суперкубок, то матч пройдет на "Локомотиве" (15)
18:05
Луис Энрике: если кто-то может нам забить четыре мяча, значит, нам по силам забить ему шесть (1)
Луис Энрике: если кто-то может нам забить четыре мяча, значит, нам по силам забить ему шесть (1)
15:59
Виталий Мутко: когда "Локомотив" играет при 1,5 тысячах зрителей - это не уровень премьер-лиги (20)
Виталий Мутко: когда "Локомотив" играет при 1,5 тысячах зрителей - это не уровень премьер-лиги (20)
Евгений Гинер: главная заслуга судьи – если его не видно на поле
Президент ЦСКА Евгений Гинер после заседания исполкома РФС выразил свое мнение по поводу судейства в России.
– По судейству предложения вносили?
– Я вносил только одно предложение, но самое главное. В нашей стране судейство должно быть одинаковое. Судьи могут ошибаться, но не может быть так, что один судья дает бороться, а другой свистит все время. Можно привести сравнение судейства в матчах ЦСКА – "Зенит" и "Краснодар" – "Спартак". Судьи могут ошибаться, но нельзя красоваться. Самая большая заслуга судьи – если его не видно на поле.
"Спорт-Экспресс"
– По судейству предложения вносили?
– Я вносил только одно предложение, но самое главное. В нашей стране судейство должно быть одинаковое. Судьи могут ошибаться, но не может быть так, что один судья дает бороться, а другой свистит все время. Можно привести сравнение судейства в матчах ЦСКА – "Зенит" и "Краснодар" – "Спартак". Судьи могут ошибаться, но нельзя красоваться. Самая большая заслуга судьи – если его не видно на поле.
"Спорт-Экспресс"
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