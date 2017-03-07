Чисамба Лунгу вместе с сотрудниками ГИБДД поздравил автоледи с 8 марта

В преддверии Международного женского дня сотрудники 7 роты ДПС ГИБДД Екатеринбурга по традиции останавливали автомобили, которыми управляют представительницы прекрасного пола.Вместо штрафов их ждал приятный сюрприз – инспекторы, вместе с нападающим "Урала" Чисамбой Лунгу, поздравляли девушек-водителей с наступающим праздником, дарили им цветы и клубную атрибутику.Чисамба рассказал, что в его родной Замбии тоже отмечают Международный женский день, так что для него делать подарки на 8 марта не в диковинку, но в таком массовом поздравлении представительниц прекрасного пола он принимал участие впервые."Мне приятно было поздравить девушек. Завтра я тоже буду поздравлять с 8 марта, но уже своих самых близких - жену и дочек. Наверно, сходим в ресторан после тренировки. Что буду дарить – пока секрет! Не хочу говорить, чтобы сюрприз удался" - сказал Чисамба.