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Маурицио Сарри: нам требуется совсем чуть-чуть, чтобы конкурировать с такими командами, как "Реал" (1)
Китайские клубы интересуются Шарлем Каборе
Полузащитник "Краснодара" Шарль Каборе интересен двум китайским клубам, сообщает ФАН.
Сообщается, что к футболисту присматривались еще в зимнее трансферное окно, однако было принято решение перенести трансфер на лето. Кроме того, также стало известно, что китайцы готовы заплатить за игрока "Краснодара" порядка 12 млн евро.
Сообщается, что к футболисту присматривались еще в зимнее трансферное окно, однако было принято решение перенести трансфер на лето. Кроме того, также стало известно, что китайцы готовы заплатить за игрока "Краснодара" порядка 12 млн евро.
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