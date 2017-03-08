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Китайские клубы интересуются Шарлем Каборе

Полузащитник "Краснодара" Шарль Каборе интересен двум китайским клубам, сообщает ФАН.

Сообщается, что к футболисту присматривались еще в зимнее трансферное окно, однако было принято решение перенести трансфер на лето. Кроме того, также стало известно, что китайцы готовы заплатить за игрока "Краснодара" порядка 12 млн евро.
Теги: Каборе Краснодар
Сегодня, 16:16
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№1 Написал: Eugene24 Россия, Красноярск (Сегодня, 16:54) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ну все, Селюк вне себя от счастья) Может хоть успокоится


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"Если возникают какие то вопросы, то мы садимся, общаемся минут 20, а потом решаем, что я прав"
Регистрация: 7.04.2011
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