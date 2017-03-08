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Владимир Дядюн: чувствую себя хорошо, от травмы восстановился

Нападающий "Рубина" Владимир Дядюн успешно прошел восстановление от травмы и готов принимать участие в матчах.

"Чувствую себя хорошо, от травмы восстановился. Готов ли я участвовать в матчах? Скорее да, чем нет. Я о многом задумываюсь, но сказать вам об этом, к сожалению, не могу, у меня действующий контракт, это не в моей компетенции. Есть много разных факторов, которые зависят не только от меня, и не все они связаны с футболом", - цитирует Дядюна ТАСС.

Напомним, в составе казанской команды Дядюн в последний раз сыграл в официальном матче 11 мая 2016 года. После этого он восстанавливался от повреждения мениска.
Теги: Дядюн Ростов
Сегодня, 22:12
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