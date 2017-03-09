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17:48
Волонтеры Волгограда за 100 дней до Кубка конфедераций отправили открытки в 4 города-организатора
Волонтеры Волгограда за 100 дней до Кубка конфедераций отправили открытки в 4 города-организатора
15:36
СМИ: "Локомотив" не хочет платить 500 тысяч евро за то, чтобы Ари сыграл против "Краснодара" (13)
СМИ: "Локомотив" не хочет платить 500 тысяч евро за то, чтобы Ари сыграл против "Краснодара" (13)
14:51
Александр Мостовой: в матче "Сельты" и "Краснодара" мы не увидим того, что было в игре ЦСКА - "Зенит" (7)
Александр Мостовой: в матче "Сельты" и "Краснодара" мы не увидим того, что было в игре ЦСКА - "Зенит" (7)
14:28
Валерий Рейнгольд: "Ростов", может и выиграет один матч, но шансов пройти "МЮ" у него нет (37)
Валерий Рейнгольд: "Ростов", может и выиграет один матч, но шансов пройти "МЮ" у него нет (37)
13:27
Андрей Канчельскис: может, Кавани не стоило забивать, тогда игроки "ПСЖ" сохранили бы концентрацию (1)
Андрей Канчельскис: может, Кавани не стоило забивать, тогда игроки "ПСЖ" сохранили бы концентрацию (1)
12:59
Зе Луиш вызван в сборную Кабо-Верде (1)
Зе Луиш вызван в сборную Кабо-Верде (1)
12:43
Сергей Балахнин: у "Ростова" будет психологическое преимущество, за поражение их никто не осудит
Сергей Балахнин: у "Ростова" будет психологическое преимущество, за поражение их никто не осудит
11:39
Виталий Мутко: представьте, какой будет грохот, если 40 тысяч болельщиков придут с ложками (30)
Виталий Мутко: представьте, какой будет грохот, если 40 тысяч болельщиков придут с ложками (30)
Владислав Игнатьев: если Ари не сыграет с "Краснодаром", обойдемся теми, кто есть
Полузащитник "Локомотива" Владислав Игнатьев в преддверии матча чемпионата России с "Краснодаром" отметил, что в команде есть игроки, способные заменить форварда Ари.
– Как идет переход на новую схему?
– На то мы и профессионалы, чтобы уметь перестраиваться. Пока добиваемся результата, все получается. Конечно, еще есть над чем работать, но если это приносит пользу – можно ничего не менять.
– Как влились в команду новички?
– Мы все дружно общаемся. Если вы у любого из новобранцев спросите, как они себя чувствуют в команде, то каждый скажет, что им здесь нравится и все устраивает.
– Ари сразу начал забивать.
– Надеюсь, он продолжит в том же духе. Если Ари не сыграет в матче с "Краснодаром", будем обходиться теми, кто есть. У нас большой выбор игроков, каждый может заменить каждого.
"Спорт-Экспресс"
– Как идет переход на новую схему?
– На то мы и профессионалы, чтобы уметь перестраиваться. Пока добиваемся результата, все получается. Конечно, еще есть над чем работать, но если это приносит пользу – можно ничего не менять.
– Как влились в команду новички?
– Мы все дружно общаемся. Если вы у любого из новобранцев спросите, как они себя чувствуют в команде, то каждый скажет, что им здесь нравится и все устраивает.
– Ари сразу начал забивать.
– Надеюсь, он продолжит в том же духе. Если Ари не сыграет в матче с "Краснодаром", будем обходиться теми, кто есть. У нас большой выбор игроков, каждый может заменить каждого.
"Спорт-Экспресс"
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