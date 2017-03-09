Владислав Игнатьев: если Ари не сыграет с "Краснодаром", обойдемся теми, кто есть

Полузащитник "Локомотива" Владислав Игнатьев в преддверии матча чемпионата России с "Краснодаром" отметил, что в команде есть игроки, способные заменить форварда Ари.– На то мы и профессионалы, чтобы уметь перестраиваться. Пока добиваемся результата, все получается. Конечно, еще есть над чем работать, но если это приносит пользу – можно ничего не менять.– Мы все дружно общаемся. Если вы у любого из новобранцев спросите, как они себя чувствуют в команде, то каждый скажет, что им здесь нравится и все устраивает.– Надеюсь, он продолжит в том же духе. Если Ари не сыграет в матче с "Краснодаром", будем обходиться теми, кто есть. У нас большой выбор игроков, каждый может заменить каждого.