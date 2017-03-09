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Борис Ротенберг: "Краснодар" - это топовая команда

Защитник "Локомотива" Борис Ротенберг в преддверии матча 19-го тура чемпионата России с "Краснодаром" высоко оценил класс "быков".

"Краснодару" уже почти пять лет, видно, что команда сейчас очень сильна. Клуб уже давно идет к такому результату, и я считаю, что на данный момент это один из тех клубов нашего чемпионата, которые показывают очень добротную игру. Это топовая команда", - цитирует Ротенберга "Спорт-Экспресс".
Теги: Ротенберг Краснодар Локомотив
Сегодня, 20:48
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