Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лента новостей:
17:48
Волонтеры Волгограда за 100 дней до Кубка конфедераций отправили открытки в 4 города-организатора
Волонтеры Волгограда за 100 дней до Кубка конфедераций отправили открытки в 4 города-организатора
15:36
СМИ: "Локомотив" не хочет платить 500 тысяч евро за то, чтобы Ари сыграл против "Краснодара" (13)
СМИ: "Локомотив" не хочет платить 500 тысяч евро за то, чтобы Ари сыграл против "Краснодара" (13)
Геннадий Перепаденко: Карпин курил одну за другой, а носился, как лошадь
Экс-полузащитник "Спартака" Геннадий Перепаденко рассказал о своих экс-одноклубниках Александре Мостовом и Валерией Карпине.
"Когда в "Спартак" взяли, поехали на сбор в Пятигорск. Первое же задание – 45 минут вокруг поля по дорожкам. Должны держать приличный темп. Сперва бежали все вместе. Потом мы с Карпиным оторвались. В итоге и Валеру я убрал, на круг обошел. Да для меня ничего легче кросса не было! В "Спартаке", к примеру, Мостовой много не бегал. Карпин же курил одну за другой, а носился, как лошадь", - цитирует Перепаденко "Спорт-Экспресс".
"Когда в "Спартак" взяли, поехали на сбор в Пятигорск. Первое же задание – 45 минут вокруг поля по дорожкам. Должны держать приличный темп. Сперва бежали все вместе. Потом мы с Карпиным оторвались. В итоге и Валеру я убрал, на круг обошел. Да для меня ничего легче кросса не было! В "Спартаке", к примеру, Мостовой много не бегал. Карпин же курил одну за другой, а носился, как лошадь", - цитирует Перепаденко "Спорт-Экспресс".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.