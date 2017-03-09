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Геннадий Перепаденко: Карпин курил одну за другой, а носился, как лошадь

Экс-полузащитник "Спартака" Геннадий Перепаденко рассказал о своих экс-одноклубниках Александре Мостовом и Валерией Карпине.

"Когда в "Спартак" взяли, поехали на сбор в Пятигорск. Первое же задание – 45 минут вокруг поля по дорожкам. Должны держать приличный темп. Сперва бежали все вместе. Потом мы с Карпиным оторвались. В итоге и Валеру я убрал, на круг обошел. Да для меня ничего легче кросса не было! В "Спартаке", к примеру, Мостовой много не бегал. Карпин же курил одну за другой, а носился, как лошадь", - цитирует Перепаденко "Спорт-Экспресс".
Теги: Карпин
Сегодня, 21:47
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(1)
№3 Написал: utekay Россия (Сегодня, 22:16) #
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Болеет за:
«Зенит»
чего курил то?


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№2 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 22:12) #
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online

Может Кокорину закурить...., голова включаться начнёт, поляну начнет видеть, техника появится......, или тут уже поздняк...?((
Регистрация: 28.12.2015
№1 Написал: Виктор 88-20 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:58) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
как свин, а не лошадь!


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Пороси, мне надоело заводить каждый раз новый аккаунт! Скажу так, как Вы ко мне так и я к Вам!
Так, что бан, за бан!
Регистрация: 6.03.2017
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