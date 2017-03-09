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Волонтеры Волгограда за 100 дней до Кубка конфедераций отправили открытки в 4 города-организатора
Волонтеры Волгограда за 100 дней до Кубка конфедераций отправили открытки в 4 города-организатора
15:36
СМИ: "Локомотив" не хочет платить 500 тысяч евро за то, чтобы Ари сыграл против "Краснодара" (13)
СМИ: "Локомотив" не хочет платить 500 тысяч евро за то, чтобы Ари сыграл против "Краснодара" (13)
Сергей Корниленко может сыграть против "Уфы"
Нападающий "Крыльев Советов" Сергей Корниленко оправился от травмы, полученной перед матчем с "Локомотивом" (0:3) и готов сыграть в матче 19-го тура чемпионата России против "Уфы", сообщает "Спорт день за Днём".
Также продолжают залечивать свои повреждения полузащитник Сергей Ткачев и нападающий Джанни Бруно, которые так же как и 33-летний Корниленко, забивший в этом сезоне уже пять мячей, пропустили игру с "железнодорожниками".
Также продолжают залечивать свои повреждения полузащитник Сергей Ткачев и нападающий Джанни Бруно, которые так же как и 33-летний Корниленко, забивший в этом сезоне уже пять мячей, пропустили игру с "железнодорожниками".
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