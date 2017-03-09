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Сергей Корниленко может сыграть против "Уфы"

Нападающий "Крыльев Советов" Сергей Корниленко оправился от травмы, полученной перед матчем с "Локомотивом" (0:3) и готов сыграть в матче 19-го тура чемпионата России против "Уфы", сообщает "Спорт день за Днём".

Также продолжают залечивать свои повреждения полузащитник Сергей Ткачев и нападающий Джанни Бруно, которые так же как и 33-летний Корниленко, забивший в этом сезоне уже пять мячей, пропустили игру с "железнодорожниками".
Теги: Корниленко Крылья Советов Уфа
Сегодня, 22:38
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