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Василий Березуцкий: я решил сосредоточиться на выступлениях за ЦСКА

Российский футбольный союз сообщил, что защитник Василий Березуцкий на данном этапе приостановил выступления за сборную России по согласованию с тренерским штабом команды.

"Данное решение далось мне очень непросто. Всё-таки я играю в национальной команде с 2003 года, всегда с удовольствием приезжал в сборную и старался отдавать себя на поле без остатка, понимая, что защищаю честь страны. Но, учитывая мой возраст и, самое главное, состояние здоровья, тщательно взвесив все за и против, решил сосредоточиться на выступлениях за ЦСКА.

Хотел бы отметить, что в сборной России сейчас здоровая, рабочая атмосфера, создаётся отличный коллектив, которому по силам добиваться высоких целей. Впереди у команды два чрезвычайно важных крупных домашних турнира — Кубок конфедераций и чемпионат мира. Желаю футболистам, тренерскому штабу успешно решить в них поставленные задачи и порадовать российских болельщиков красивым футболом", - сказал Березуцкий.

РФС
Теги: Березуцкий В. ЦСКА Сборная России
Сегодня, 17:09
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№5 Написал: m7rf_2 Москва (Сегодня, 17:33) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Гавно решило оставаться в Говне. Это правильно.
Регистрация: 11.06.2016
№4 Написал: OgreGate (Сегодня, 17:31) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: SHIGA
а что кстати с Новосельцевым? брался как основной защитник.. он сейчас где?

По старинной питерской привычке - либо бухает, либо в карты играет


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№3 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 17:28) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Вася, ты хоть бы на кубке конфедераций на лавке посидел! не Новосельцеву же сидеть..

а что кстати с Новосельцевым? брался как основной защитник.. он сейчас где?


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Регистрация: 22.05.2015
№2 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 17:19) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Молодец.
Регистрация: 6.01.2006
№1 Написал: Сабака-бабака (Сегодня, 17:14) #
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  •  (3)
online

вовремя предать - это не предать а предвидеть ...(с) к/ф гараж
Регистрация: 21.01.2016
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