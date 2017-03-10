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Роман Павлюченко не сыграет с "Арсеналом"

Нападающий "Урала" Роман Павлюченко пропустит матч с "Арсеналом", оставшись в Екатеринбурге, чтобы подготовиться к матчу 20-го тура с казанским "Рубином", сообщает "Спорт день за днем".

По ходу сборов 35-летний футболист получил травму и в данный момент тренируется по индивидуальной программе.
Теги: Павлюченко Урал Арсенал Тула
Сегодня, 17:17
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