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Матч "Томь" - "Амкар" пройдет в Томске
На основании данных комиссии РФПЛ, работавшей в Томске 9 марта и проведшей детальную диагностику газона стадиона "Труд", принято решение о проведении матча 19-го тура "Томь" - "Амкар" в Томске.
До этого были сомнения по поводу качества томского газона, вышедшего из зимы. Но московские специалисты оценили добротную работу томичей по подготовке поля, отметили неплохое состояние газона и хорошую тенденцию роста травы. В РФПЛ уверены, что 18 марта поле стадиона "Труд" будет вполне готово принять матч.
ФК "Томь"
До этого были сомнения по поводу качества томского газона, вышедшего из зимы. Но московские специалисты оценили добротную работу томичей по подготовке поля, отметили неплохое состояние газона и хорошую тенденцию роста травы. В РФПЛ уверены, что 18 марта поле стадиона "Труд" будет вполне готово принять матч.
ФК "Томь"
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