Матч "Томь" - "Амкар" пройдет в Томске

На основании данных комиссии РФПЛ, работавшей в Томске 9 марта и проведшей детальную диагностику газона стадиона "Труд", принято решение о проведении матча 19-го тура "Томь" - "Амкар" в Томске.До этого были сомнения по поводу качества томского газона, вышедшего из зимы. Но московские специалисты оценили добротную работу томичей по подготовке поля, отметили неплохое состояние газона и хорошую тенденцию роста травы. В РФПЛ уверены, что 18 марта поле стадиона "Труд" будет вполне готово принять матч.