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Андрей Малосолов: впервые за несколько десятков лет мы не имеем серьезного представительства ни в ФИФА, ни в УЕФА (10)
"Ростов" готов продать Ерохина за 7 млн евро
"Ростов" хочет выручить с продажи полузащитника Александра Ерохина порядка 7 млн евро, сообщает ФАН.
Устойчивый интерес к 27-летнему игроку сборной России проявляют почти все ведущие клубы страны. Кроме того, за игрой Александра Ерохина следит ряд европейских клубов.
В нынешнем сезоне полузащитник стал автором четырех забитых мячей и одной результативной передачи в чемпионате страны. На его счету также гол и три голевых передачи в матчах Лиги чемпионов.
Устойчивый интерес к 27-летнему игроку сборной России проявляют почти все ведущие клубы страны. Кроме того, за игрой Александра Ерохина следит ряд европейских клубов.
В нынешнем сезоне полузащитник стал автором четырех забитых мячей и одной результативной передачи в чемпионате страны. На его счету также гол и три голевых передачи в матчах Лиги чемпионов.
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