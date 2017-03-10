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"Ростов" готов продать Ерохина за 7 млн евро

"Ростов" хочет выручить с продажи полузащитника Александра Ерохина порядка 7 млн евро, сообщает ФАН.

Устойчивый интерес к 27-летнему игроку сборной России проявляют почти все ведущие клубы страны. Кроме того, за игрой Александра Ерохина следит ряд европейских клубов.

В нынешнем сезоне полузащитник стал автором четырех забитых мячей и одной результативной передачи в чемпионате страны. На его счету также гол и три голевых передачи в матчах Лиги чемпионов.
Теги: Ерохин Ростов
Сегодня, 20:36
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11
(2)
№11 Написал: Dragon (Сегодня, 21:44) #
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Болеет за:
«Ювентус»
очередной развод Бикеича для зенита,другие клубы его и 3 млн не возьмут,очередной Новосельцев joy
Регистрация: 28.02.2017
№10 Написал: Бриг (Сегодня, 21:29) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Краснодар»
Летом, покупателя узнаем..а может и нет...
Регистрация: 21.11.2016
№9 Написал: suvirinimas (Сегодня, 21:19) #
  • +2
  •  (6)
online

Такие как Ерохин, Дзюба, Кокорин - это все игроки для внутреннего пользования. Им ой как далеко до среднеевропейского уровня. Поэтому вопрос : для каких целей его покупать?
Регистрация: 9.02.2014
№8 Написал: 4aMtu16pM россия (Сегодня, 21:15) #
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Болеет за:
«Спартак»
Тьфу,мля. Опять по НашФутболу нулевое УГ с ВТБ-арены показывают...


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чемпионаты россии по ресурсу.
судьи и армия едины
Регистрация: 20.01.2012
№7 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 21:12) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
надо брать
Регистрация: 16.03.2010
№6 Написал: LIAZ677 (Сегодня, 21:10) #
  • +1
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А с чего бы это вдруг?
Регистрация: 3.04.2013
№5 Написал: 4aMtu16pM россия (Сегодня, 21:10) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Во, свиньи уже отметились,- пустили слюну, вздохнули с сожалением, и стали сватать другим.
Для них ...он рожей не вышел.

Зато бакенбарды отрастил, хоть сейчас у дверей Газпрома прислуживать. Хотя вы дороже 500к сборников не берете.


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чемпионаты россии по ресурсу.
судьи и армия едины
Регистрация: 20.01.2012
№4 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:02) #
  • -7
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Во, свиньи уже отметились,- пустили слюну, вздохнули с сожалением, и стали сватать другим.
Для них ...он рожей не вышел.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 20:56) #
  • +2
  •  (12)
Болеет за:
«Сибирь»
И кто его купит? Только Зенит за эти деньги. Правда, напишут, что купили за 15 тысяч рублей.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№2 Написал: spartak-higway Москва (Сегодня, 20:50) #
  • -2
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Оставьте при себе...может Зенит конечно,ослабит конкурента за место в пятерке)как Зина любила это делать с Рубином


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Grazie!!! Forza, Massimo!!! Forza, Spartak!
Регистрация: 25.03.2010
№1 Написал: ачуда (Сегодня, 20:43) #
  • -5
  •  (11)

Прямолинейный без креатива футболист, его место в клубе второй пятерки РФПЛ или в каком нибудь дивизионе Европы.
Регистрация: 1.02.2017
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