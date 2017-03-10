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Два арбитра РФПЛ пересдали экзамен по правилам игры

Глава Департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский сообщил, что главный арбитр Владимир Москалев и помощник Андрей Глот успешно пересдали экзамен по правилам игры.

В соответствии с установленными нормативами арбитры будут допущены к судейству чемпионата России.

"Вчера и сегодня два арбитра премьер-лиги – главный судья Владимир Москалев и помощник Андрей Глот успешно пересдали теоретический экзамен по правилам игры и теперь в соответствии с установленными нормативами будут допущены к судейству чемпионата страны", – цитирует Будогосского "Спорт-Экспресс".
Теги: Будогосский
Вчера, 23:06
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№2 Написал: fd65 (Вчера, 23:31) #
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Болеет за:
«Спартак»
Второгодники б#ять....
Регистрация: 3.12.2016
№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Вчера, 23:10) #
  • -2
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online

Нормативы странные, нужно как в средней школе перенести на осень. Получается всё за месяц до учили...а как Они раньше судили не зная правил....Видимо теперь знают с кем делится ...


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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