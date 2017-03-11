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Сергей Прядкин: поле стадиона в Ростове опасений не вызывает

Президент РФПЛ Сергей Прядкин прокомментировал состояние поля на стадионе "Ростова" "Олимп-2".

"В Ростове после "Манчестер Юнайтед" были разговоры о поле, но, думаю, они приведут его в порядок. Опасений у нас нет", - цитирует Прядкина ТАСС.
Теги: Прядкин Ростов
Сегодня, 21:11
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