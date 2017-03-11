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21:02
"Монако" обыграл "Бордо"
"Монако" обыграл "Бордо"
20:58
ЦСКА - "Томь": фотоотчет встречи (1)
ЦСКА - "Томь": фотоотчет встречи (1)
20:04
Евгений Дзичковский: если ты не Владимир Соловьев, то журналистикой на Maserati не заработаешь (7)
Евгений Дзичковский: если ты не Владимир Соловьев, то журналистикой на Maserati не заработаешь (7)
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Роман Бабаев: надеюсь, Еременко найдет в себе силы выдержать этот срок и вернуться в футбол (11)
Роман Бабаев: надеюсь, Еременко найдет в себе силы выдержать этот срок и вернуться в футбол (11)
18:37
Анатолий Мещеряков: "Локомотив" готов рассмотреть варианты с переименованием арены, дело в сумме (10)
Анатолий Мещеряков: "Локомотив" готов рассмотреть варианты с переименованием арены, дело в сумме (10)
17:12
Виктор Ганчаренко: если я выпускаю молодого, то кто-то из опытных не добирает практики перед "Тереком" (1)
Виктор Ганчаренко: если я выпускаю молодого, то кто-то из опытных не добирает практики перед "Тереком" (1)
Сергей Прядкин: поле стадиона в Ростове опасений не вызывает
Президент РФПЛ Сергей Прядкин прокомментировал состояние поля на стадионе "Ростова" "Олимп-2".
"В Ростове после "Манчестер Юнайтед" были разговоры о поле, но, думаю, они приведут его в порядок. Опасений у нас нет", - цитирует Прядкина ТАСС.
"В Ростове после "Манчестер Юнайтед" были разговоры о поле, но, думаю, они приведут его в порядок. Опасений у нас нет", - цитирует Прядкина ТАСС.
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