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Игорь Акинфеев подарил вратарский свитер 18-летнему голкиперу "Томи"

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев подарил на память свой вратарский свитер голкиперу "Томи" Александру Мелихову.

Игроки встретились после матча 19-го тура чемпионата России ЦСКА – "Томь" (4:0) в подтрибунном помещении "ВЭБ-Арены". Инициатором встречи выступил Мелихов, который давно хотел встретиться с Акинфеевым. Вратарь ЦСКА пообщался с молодым голкипером в гостевой раздевалке и пожелал ему успехов в карьере.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Акинфеев ЦСКА Томь
Вчера, 22:07
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12
(1)
№12 Написал: Клан (Вчера, 23:19) #
  • -1
  •  (3)

спартаковские убогие во всей красе. 15 лет в анальном геле scream
Регистрация: 28.02.2017
№11 Написал: 4 звезды (Вчера, 23:08) #
  • +1
  •  (3)

недорогой подарок за 4 пенки
Регистрация: 7.12.2016
№10 Написал: Dragon (Вчера, 22:55) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Ювентус»
Цитата: К.А.
Цитата: Dragon
интересно что дарили Акинфееву после его супер рекордов в ЛЧ

молнию заменили ему?

Цитата: maradona72
Литров 10 анал геля.

smile
Регистрация: 28.02.2017
№9 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Вчера, 22:52) #
  • +1
  •  (7)

Цитата: Dragon
интересно что дарили Акинфееву после его супер рекордов в ЛЧ

Литров 10 анал геля.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№8 Написал: К.А. Столица (Вчера, 22:51) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Dragon
интересно что дарили Акинфееву после его супер рекордов в ЛЧ

молнию заменили ему?


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№7 Написал: Dragon (Вчера, 22:45) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Ювентус»
интересно что дарили Акинфееву после его супер рекордов в ЛЧ
Регистрация: 28.02.2017
№6 Написал: Лукоморье Россия (Вчера, 22:38) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: мяч квадратный
Парень будет стремиться стать таким же великим вратарем как Акинфеев и у нас появится ещё один голкипер высокого уровня.

Сегодня довольно хорошо сыграл. У него сегодня 3 сейва.


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Нагуляв за зиму сало, Сидят дятлы на дубах!
Регистрация: 3.11.2013
№5 Написал: мяч квадратный (Вчера, 22:28) #
  • +1
  •  (7)

Ну и правильно. Парень будет стремиться стать таким же великим вратарем как Акинфеев и у нас появится ещё один голкипер высокого уровня.
Регистрация: 7.03.2016
№4 Написал: Лукоморье Россия (Вчера, 22:20) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Игорь Казьмин
В 18 лет парню в нормальных обстоятельствах в ПФЛ не сыграл бы ,

23 марта исполнится 19 лет


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Нагуляв за зиму сало, Сидят дятлы на дубах!
Регистрация: 3.11.2013
№3 Написал: Игорь Казьмин москва (Вчера, 22:16) #
  • +5
  •  (7)

Правильно сделал , В 18 лет парню в нормальных обстоятельствах в ПФЛ не сыграл бы , А Игорь поддержал парня , так что поступок классный .


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
№2 Написал: rigoletto Белгород (Вчера, 22:14) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Молодец поддержка парню нужна


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я думаю что всё будет хорошо
Регистрация: 22.04.2009
№1 Написал: Вазген Дюпре 61 регион (Вчера, 22:10) #
  • -7
  •  (9)
Болеет за:
«Ростов»
зачем он проклял молодого парня?(
Регистрация: 4.10.2016
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