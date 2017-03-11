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Андрей Созин: слухи вокруг "Урала" не могут рождаться из ничего

Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин считает, что слухи о возможном договорном характере того или иного матча "Урала" не могут рождаться на пустом месте.

"Я с удовольствием посмотрел весь матч и ничего не заметил, я не понял, почему набросились на Заболотного. Я не против заговора, я сам верю, что бывают такие матчи, и когда говорят, что их нет, понимаю, что это обман. Я вчера прочел слова Нигматуллина, специально пересмотрел голы и все равно ничего не увидел. Пенальти хорошо пробил аргентинец, а в моменте со вторым голом был сложный удар, прям рикошет от затылка, а Заболотный пятился.

Я не могу сказать, что Заболотный сделал что-то не так. Бывали вратарские ошибки, например, у Арапова в матче с "Тереком", там можно предъявлять претензии, но Заболотному - нет.

Понимаете, не бывает на ровном месте слухов, они не рождаются из ничего. И "Урал" постоянно оправдывается. Я думаю, это уже шлейф тех странных событий, которые, вероятно, имели место. Поэтому и такая ситуация с Заболотным сейчас", - цитирует Созина ТАСС.
Теги: Созин Урал
Вчера, 22:22
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№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Вчера, 22:37) #
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Ели человек не играл в футбол на профессиональном уровне , о чём рассуждать...Нигматуллин всё правильно как проффи сказал...Заболотный просто убирал руки ... Думаю после Урала его карьера в ПФЛ ЗАКОНЧЕНА, ТАКОЙ КИПЕР НЕ НУЖЕН В НОРМАЛЬНОЙ КОМАНДЕ, А С ТАКИМ РЕЗЮМЕ ТЕМ БОЛЕЕ- Саша Тарханов-продажный кроме Урала давно не кому не нужен.. бОЛГАРИЯ ЕГО ЖДЁТ...КИПР ...И ДАЛЬШЕ КУДА АГЕНТ УСТРОИТ....


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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