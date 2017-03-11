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Виталий Шашков: "Крыльям" не хватает поддержки болельщиков и везения
"Крыльям Советов" для побед в матчах не хватает везения и поддержки болельщиков на домашнем стадионе, заявил генеральный директор самарского клуба Виталий Шашков.
"Впечатления, конечно, не самые позитивные. Что-то в этом матче получилось, что-то - нет. Ребята хорошо работали, бились, старались. На то, что мы второй раз подряд проигрываем, влияет много факторов: играем не дома, не хватает поддержки болельщиков, где-то не хватает везения, плюс три игрока травмированы, не играют. Это очень серьезные потери. Сегодня были моменты, но пропустили быстрый гол. Можно сказать, не сразу включились. Тем не менее, ребята все равно молодцы", - цитирует Шашкова "Р-Спорт".
"Впечатления, конечно, не самые позитивные. Что-то в этом матче получилось, что-то - нет. Ребята хорошо работали, бились, старались. На то, что мы второй раз подряд проигрываем, влияет много факторов: играем не дома, не хватает поддержки болельщиков, где-то не хватает везения, плюс три игрока травмированы, не играют. Это очень серьезные потери. Сегодня были моменты, но пропустили быстрый гол. Можно сказать, не сразу включились. Тем не менее, ребята все равно молодцы", - цитирует Шашкова "Р-Спорт".
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