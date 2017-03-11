Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Валентина Яшина: Акинфеев сейчас лучший вратарь в стране

Вдова легендарного вратаря Льва Яшина, Валентина, поздравила голкипера сборной России и ЦСКА Игоря Акинфеева с установленным рекордом по количеству матчей без пропущенных голов в чемпионате страны.

"Акинфеев - отличный футболист, поздравляю его и вас. Когда он провел 100 "сухих" матчей, я подарила ему статуэтку вратаря. Безусловно, он сейчас лучший вратарь в стране", - цитирует Яшину ТАСС.
Теги: Акинфеев ЦСКА
Вчера, 23:48
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.