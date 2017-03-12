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Габриэль Торже не сыграет против "Ростова"

"Терек" провел тренировку на своей базе в преддверии матча 19-го тура чемпионата России с "Ростовом".

Как сообщает официальный сайт клуба, помочь грозненцам в предстоящей встрече точно не сможет полузащитник Габриэль Торже, которого беспокоят боли в спине.
Теги: Терек Ростов
Сегодня, 08:31
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