Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лента новостей:
Вчера 23:48
Валентина Яшина: Акинфеев сейчас лучший вратарь в стране (6)
Валентина Яшина: Акинфеев сейчас лучший вратарь в стране (6)
Вчера 22:53
"Ингольштадт" и "Кельн" сыграли вничью
"Ингольштадт" и "Кельн" сыграли вничью
Вчера 22:28
"Алавес" в меньшинстве вырвал победу у "Малаги"
"Алавес" в меньшинстве вырвал победу у "Малаги"
Вчера 22:19
Дмитрий Сычев сыграл в КВН за сборную Цирка (11)
Дмитрий Сычев сыграл в КВН за сборную Цирка (11)
Вчера 22:12
Элдин Якупович: мы очень довольны результатом
Элдин Якупович: мы очень довольны результатом
"Зенит" в матче с "Амкаром" поддержат до 500 болельщиков
"Зенит" сыграет в Перми в белой форме, голкипер — в зеленом; футболисты "Амкара" — в красно-черной форме, голкипер — в синем.
На матче ожидается до 10 тысяч зрителей, петербуржцев поддержат до 500 болельщиков, информирует официальный сайт "Зенита".
На матче ожидается до 10 тысяч зрителей, петербуржцев поддержат до 500 болельщиков, информирует официальный сайт "Зенита".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.