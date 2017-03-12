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"Зенит" в матче с "Амкаром" поддержат до 500 болельщиков

"Зенит" сыграет в Перми в белой форме, голкипер — в зеленом; футболисты "Амкара" — в красно-черной форме, голкипер — в синем.

На матче ожидается до 10 тысяч зрителей, петербуржцев поддержат до 500 болельщиков, информирует официальный сайт "Зенита".
Теги: Зенит Амкар
Сегодня, 10:31
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