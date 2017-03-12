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Опрос:

Георгий Черданцев: английские клубы наверняка обратили внимание на Бухарова

Известный комментатор Георгий Черданцев считает, что форвард "Ростова" Александр Бухаров игрой против "Манчестер Юнайтед" мог заинтересовать английские клубы.

"Безусловно, скаутов "МЮ" мог впечатлить Калачев, особенно во втором тайме. Но ему уже 35 лет, поэтому вряд ли он может кого-то всерьез заинтересовать. А вот что касается Бухарова, то после такого гола в Англии наверняка обратили на него внимание. Это именно тот случай, когда один забитый мяч может повлиять на дальнейшую карьеру футболиста. Не удивлюсь, если вскоре какой-нибудь английский клуб обратится в "Ростов" по поводу Александра. Нападающий он статный, такие подходят под английский стиль. Возможно, АПЛ – не совсем уровень Бухарова, а вот в Чемпионшипе, где играют в более классический английский футбол, он мог бы себя проявить. Конечно, если ему самому это интересно", - сказал Черданцев в эфире "Матч ТВ".
Теги: Черданцев Бухаров Ростов
Сегодня, 11:08
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11
(3)
№11 Написал: loskit Москва (Сегодня, 12:15) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Тонкий троллинг))


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Если вы хотите иметь то, что никогда не имели, вам придётся делать то, что никогда не делали.
Регистрация: 15.12.2010
№10 Написал: EMDM (Сегодня, 12:12) #
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Болеет за:
ЦСКА
Насмешил Чердак ))
Регистрация: 24.04.2008
№9 Написал: Rusl0001 Россия (Сегодня, 12:12) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
У Черданцева так много бреда на чердаке, что каждый раз удивляешься.
Видимо, скауты из Англии совсем деб.лы по его мнению.
И НЕ могут посмотреть статистику игрока, что он забивает по 3-4 гола в год. Да и то по праздникам.
Кому Бухаров нужен в 32 года? Какой чемпионшип?
И он без Бердыева ноль без палочки.
Только особый подход Бердыева к Бухарову - дает результат.


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Единственный фильм, который должен посмотреть каждый: http://www.youtube.com/watch?v=tMpMlZs2hh8
Регистрация: 10.03.2009
№8 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 12:03) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Бриг
Бухаров все свои интересные годы просидел в Зените на лавке места в команде не нашлось..теперь уже поздно внимание обращать..Пусть радует своей игрой в Ростове..


Абсолютно верно! Какой он был в Рубине и потом за бабло на лавочку.
Регистрация: 10.10.2006
№7 Написал: Algus64 Волгоград (Сегодня, 11:56) #
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Болеет за:
«Зенит»
Что за бредятина? Бухарову тоже уже за тридцать, если не ошибаюсь. Он хорош был лет десять назад в "Рубине". А сейчас - спасибо ему огромное, конечно, за игру, но возраст есть возраст.
Регистрация: 22.02.2013
№6 Написал: Бриг (Сегодня, 11:50) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Бухаров все свои интересные годы просидел в Зените на лавке места в команде не нашлось..теперь уже поздно внимание обращать..Пусть радует своей игрой в Ростове..
Регистрация: 21.11.2016
№5 Написал: Eugene24 Россия, Красноярск (Сегодня, 11:44) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Вот оно, вот такое поведение комментаторов и "экспертов" в половине случаев, если не в большинстве и влияет на карьеры игроков, особенно молодых футболистов. К концу чемпионата эти же эксперты человека с дерьмом смешают. Прост...ки.


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"Если возникают какие то вопросы, то мы садимся, общаемся минут 20, а потом решаем, что я прав"
Регистрация: 7.04.2011
№4 Написал: papapa (Сегодня, 11:35) #
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online

этот человек - полный кретин !
Вернее оба - и писака и игрок!
Один дал сто рублей другому - другой написал куйню
Регистрация: 2.02.2017
№3 Написал: Миха Ковалёв (Сегодня, 11:35) #
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ага и по визе не сможет он туда перейти
Регистрация: 2.12.2015
№2 Написал: hel г. Екатеринбург (Сегодня, 11:24) #
  • +1
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Saveger
он был бы им интересен, если был бы лет на 8 младше

Ой не факт!


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БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009
№1 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 11:17) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
он был бы им интересен, если был бы лет на 8 младше
Регистрация: 16.03.2010
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