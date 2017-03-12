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Георгий Черданцев: английские клубы наверняка обратили внимание на Бухарова
Известный комментатор Георгий Черданцев считает, что форвард "Ростова" Александр Бухаров игрой против "Манчестер Юнайтед" мог заинтересовать английские клубы.
"Безусловно, скаутов "МЮ" мог впечатлить Калачев, особенно во втором тайме. Но ему уже 35 лет, поэтому вряд ли он может кого-то всерьез заинтересовать. А вот что касается Бухарова, то после такого гола в Англии наверняка обратили на него внимание. Это именно тот случай, когда один забитый мяч может повлиять на дальнейшую карьеру футболиста. Не удивлюсь, если вскоре какой-нибудь английский клуб обратится в "Ростов" по поводу Александра. Нападающий он статный, такие подходят под английский стиль. Возможно, АПЛ – не совсем уровень Бухарова, а вот в Чемпионшипе, где играют в более классический английский футбол, он мог бы себя проявить. Конечно, если ему самому это интересно", - сказал Черданцев в эфире "Матч ТВ".
"Безусловно, скаутов "МЮ" мог впечатлить Калачев, особенно во втором тайме. Но ему уже 35 лет, поэтому вряд ли он может кого-то всерьез заинтересовать. А вот что касается Бухарова, то после такого гола в Англии наверняка обратили на него внимание. Это именно тот случай, когда один забитый мяч может повлиять на дальнейшую карьеру футболиста. Не удивлюсь, если вскоре какой-нибудь английский клуб обратится в "Ростов" по поводу Александра. Нападающий он статный, такие подходят под английский стиль. Возможно, АПЛ – не совсем уровень Бухарова, а вот в Чемпионшипе, где играют в более классический английский футбол, он мог бы себя проявить. Конечно, если ему самому это интересно", - сказал Черданцев в эфире "Матч ТВ".
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