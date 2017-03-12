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Сергей Прядкин: судьи РФПЛ не заслуживают резкой критики
Президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что манера судейства в России должна быть схожей у всех арбитров, однако резкой критики их работа не вызывает.
В первом после возобновления туре чемпионата судейство раскритиковали главные тренеры ЦСКА и тульского "Арсенала" Виктор Гончаренко и Сергей Кирьяков.
"Я поддержу моих коллег Евгения Гинера и Виталия Леонтьевича Мутко. И клубы высказываются по этому поводу на общем собрании, говорят, что трактовка должна быть одинаковая. Глава судейского комитета (Андрей Будогосский) правильно сказал: правила должны быть одинаковые. Но один дает играть, когда чуть-чуть идет борьба, другой "сажает на свисток.
Повторюсь, должен быть один подход. Но, в общем, у меня нет пока каких-то резких высказываний в адрес судей, все пока нормально", - цитирует Прядкина ТАСС.
В первом после возобновления туре чемпионата судейство раскритиковали главные тренеры ЦСКА и тульского "Арсенала" Виктор Гончаренко и Сергей Кирьяков.
"Я поддержу моих коллег Евгения Гинера и Виталия Леонтьевича Мутко. И клубы высказываются по этому поводу на общем собрании, говорят, что трактовка должна быть одинаковая. Глава судейского комитета (Андрей Будогосский) правильно сказал: правила должны быть одинаковые. Но один дает играть, когда чуть-чуть идет борьба, другой "сажает на свисток.
Повторюсь, должен быть один подход. Но, в общем, у меня нет пока каких-то резких высказываний в адрес судей, все пока нормально", - цитирует Прядкина ТАСС.
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