Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Андрей Созин: думаю, "Зенит" может свалить всю вину за поражение на судейство

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин по горячим следам прокомментировал итог матча 19-го тура РФПЛ "Амкар" — "Зенит", в котором хозяева выиграли со счётом 1:0. Судейская бригада во главе с Евгением Турбиным не засчитала два гола сине-бело-голубых в ворота пермяков.

"По содержанию игра была очень похожа на недавний поединок "Ростов" — "Манчестер Юнайтед". Пермяки проявили такие же бойцовские качества, как давеча ростовчане. Запредельная мотивация, компактность во всех линиях, мелкий фол – это составляющие успеха "Амкара".

Что касается "Зенита", то могу предположить, что вместо разбора собственных огрехов и недочётов питерская команда вполне может свалить вину за поражение на судейство. Предполагаю, что снова вернутся в обиход выражения «задушили», «прибили», «убили» — то есть всё, кроме анализа собственных ошибок. "Дни Турбиных" сочтены?", - цитирует Созина "Чемпионат.сом".
Теги: Созин Амкар Зенит
Сегодня, 14:11
Напечатать
27
(7)
№27 Написал: Sergeevich Караганда (Сегодня, 14:59) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«МЮ»
Нашим чинушам надо бы подтягивать уровень судейства, а не выгораживать их при любом косяке.

Зенит проиграл не только, и не столько из-за судейства. Но судили действительно плохо, и это трудно отрицать!
Регистрация: 26.09.2015
№26 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 14:47) #
  • -1
  •  (5)
online

Цитата: Boss52
Два незасчитанных гола, три неназначенных пенальти.

Два портсигара отечественных, три кинокамеры заграничных...
Регистрация: 28.05.2014
№25 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 14:46) #
  • -5
  •  (7)

Цитата: Лукоморье
Играть с ЦСКА и Зенитом. Чемпионство уже предрешено?

После тех игр - однозначно.
Регистрация: 3.03.2007
№24 Написал: Boss52 Санкт-Петербург (Сегодня, 14:44) #
  • +5
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: OgreGate
Да надо сделать проще - на КДК рассмотреть и поведение Гарсии и поведение Дзюбы в адрес арбитра. И если цыган затянет сейчас свою любимую песть - и его до кучи. И впаять по максимуму именно то, что за это прописано в регламенте. Например "споры с арбитром" - это прописано, равно как прописано и даже в правилах УЕФА. Вкатать 6 матчей обоим, и столько же тренеру - и всякий раз, как варежку откроют - повторять!
Очень быстро вылечатся!

Бред больного воображения. Зачем ты делишься им (своим воображением) с нами? Оставайся со своим воображением один на один. Если будет совсем плохо, напоминаю, 911, тебе помогут.
Регистрация: 29.11.2014
№23 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 14:43) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Лукоморье
Вот это надо понять многим и не сваливать все на судью.

судья полное дерьмо. 2 гола отменил фол в моменте с голом не зафиксировал. и еще кучу нарушений у амкара пропустил. а такое говн окак амкар Зенит обязан обыгрывать даже если чудак со свистком оденет их форму


--------------------
Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№22 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 14:43) #
  • -6
  •  (12)

Цитата: Boss52
Два незасчитанных гола, три неназначенных пенальти. Это все о Турбине

Да не - четыре гола и восемь неназначенных пенальти. Ты что-то проглядел
Регистрация: 3.03.2007
№21 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 14:39) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Химки»
Цитата: Противовес
Созин болела ЦСКА и ставленник в РФС Гинера... по-этому, рот ему открывать в данном случае не этично. Нынешний Зенит НИКАКОЙ !!! Хватит уже кивать на арбитров, которые большую часть матчей с конкурентами, топили соперников удалениями и левыми пеналями - вспомните убийство "Ростова" на Петровском. Все воздается... Даже не интересно стало... что предсказывал, то и происходит. Теперь ДВА адм. ресурсных клуба (ЦСКА и Зенит) будут бодаться за 2 место... и МЫ узнаем у кого этот РЕСУРС круче. Остальные клубы к их "пирогу" просто не подпустят решалы кабинетные


да хватит эти разговоры прошлого,не каких кабинетных решении давно нет..все решается на футбольном поле и в таблице команды сегодня расположены точь точь так,какую игру и показывают команды,,и в сегодн.игре не какой предвзятости не было.Были ошибки судьи .Пенальти на Дзюбе стопроцентный,,
Регистрация: 17.03.2008
№20 Написал: Boss52 Санкт-Петербург (Сегодня, 14:39) #
  • -1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: капля никотина
Песдец. Еще чумазым жаловаться на судейство???? При такой игре???

Ну а ты жалуйся на свое психическое состояние. Московский судейка, скорее всего по указанию Мутко, "валил" Зенит. Два незасчитанных гола, три неназначенных пенальти. Это все о Турбине. Я думал, как всегда "одумается", но нет. "Засыл", по-видимому, был очень сильным.
Регистрация: 29.11.2014
№19 Написал: Лукоморье Россия (Сегодня, 14:39) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Skyline
то что турбин говно это очевидно. но проиграли не по этому

Вот это надо понять многим и не сваливать все на судью.

Цитата: Противовес
Теперь ДВА адм. ресурсных клуба (ЦСКА и Зенит) будут бодаться за 2 место...

Спартаку играть еще 12 игр. Это 36 очков. Разница со вторым местом 5. Играть с ЦСКА и Зенитом. Чемпионство уже предрешено?


--------------------
Нагуляв за зиму сало, Сидят дятлы на дубах!
Регистрация: 3.11.2013
№18 Написал: _бояра_ (Сегодня, 14:36) #
  • +2
  •  (6)

Все же не одномутолько Иванову обслуживать зину
Регистрация: 10.02.2017
№17 Написал: Boss52 Санкт-Петербург (Сегодня, 14:32) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Bierbauch
А это уже троллинг, господа! bowtie

Правильно. Так у них под это все "заточено".
Регистрация: 29.11.2014
№16 Написал: Противовес Владивосток (Сегодня, 14:32) #
  • +4
  •  (12)
online

Созин болела ЦСКА и ставленник в РФС Гинера... по-этому, рот ему открывать в данном случае не этично. Нынешний Зенит НИКАКОЙ !!! Хватит уже кивать на арбитров, которые большую часть матчей с конкурентами, топили соперников удалениями и левыми пеналями - вспомните убийство "Ростова" на Петровском. Все воздается... Даже не интересно стало... что предсказывал, то и происходит. Теперь ДВА адм. ресурсных клуба (ЦСКА и Зенит) будут бодаться за 2 место... и МЫ узнаем у кого этот РЕСУРС круче. Остальные клубы к их "пирогу" просто не подпустят решалы кабинетные
Регистрация: 25.02.2017
№15 Написал: OgreGate (Сегодня, 14:31) #
  • 0
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Да надо сделать проще - на КДК рассмотреть и поведение Гарсии и поведение Дзюбы в адрес арбитра. И если цыган затянет сейчас свою любимую песть - и его до кучи. И впаять по максимуму именно то, что за это прописано в регламенте. Например "споры с арбитром" - это прописано, равно как прописано и даже в правилах УЕФА. Вкатать 6 матчей обоим, и столько же тренеру - и всякий раз, как варежку откроют - повторять!
Очень быстро вылечатся!


--------------------
Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№14 Написал: Boss52 Санкт-Петербург (Сегодня, 14:31) #
  • 0
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: OgreGate
А это не вопрос, сейчас опять будет уеду в Севастополь. Только на этот раз сразу во Львов

Лучше бы ты, гнус, куда-нибудь съ...бал вместе со своим "родительским контролем".
Регистрация: 29.11.2014
№13 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 14:30) #
  • -4
  •  (20)

Песдец. Еще чумазым жаловаться на судейство???? При такой игре???
Регистрация: 3.03.2007
№12 Написал: Boss52 Санкт-Петербург (Сегодня, 14:27) #
  • -4
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ну вот. Что называется "на воре и шапка горит". Появились первые интересанты из РФС. Лучше бы молчали. Причем, что любопытно из комитета по этике РФС. Билять, какое все произошедшее в матче Амкар Зенит имеет отношение к этике?
Регистрация: 29.11.2014
№11 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 14:26) #
  • 0
  •  (14)
Болеет за:
«Химки»
Это из тех игр,где судья повлиял на результат матча ..
а, так конечно чтоб брать золото надо деньги вкладывать..нет таких игроков,как Смольников,Гарай,Витцель, Халк,да и Ломбертс..Этих футболистов если оценивать в деньгах,то они очень дорогие..ну а,тех кого купили вся сумма в купе и близко не приближается в стоимость одного Халка..
Регистрация: 17.03.2008
№10 Написал: fits (Сегодня, 14:25) #
  • -1
  •  (7)

Член комитета по этике...
Делает такие выводы...
Провоцирует специально...
Ну разве не идиот... (прости, господи...)
Регистрация: 6.10.2016
№9 Написал: nami-sv (Сегодня, 14:23) #
  • -1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: anatolik189
Цыган даже не вышел на послематчевое интервью,потому как начнёт ныть про судейство!А как твоя команда играла???

Он и Бздюшка в унисон заплакали.Цыган как всегда обиженный судьями.Скоро и здесь их плач раздастся.Цыган даже в бездарном сыгранным падении бздюшки 100% пеналь увидел.
Регистрация: 9.08.2015
№8 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 14:23) #
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: anatolik189
Цыган даже не вышел на послематчевое интервью,потому как начнёт ныть про судейство!А как твоя команда играла???


А зачем? я могу дословно сказать что он бы сказал. Да ты и сам можешь.
Регистрация: 13.03.2012
№7 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 14:22) #
  • -5
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
возникает вопрос. а такому эксперту место ли в комитете по этике?
то что турбин говно это очевидно. но проиграли не по этому


--------------------
Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№6 Написал: maikl.kulikov Ломоносов, Russia (Сегодня, 14:20) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
толик 189-ясновидящий-сидишь.бубенц
ы перекатываешь в штанах и включил бездаря
Регистрация: 4.03.2013
№5 Написал: narvaspy Narva,Эстляндская губерния России (Сегодня, 14:17) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Уже в перерыве начали ныть...
Регистрация: 14.03.2009
№4 Написал: Больной Бутырский Хутор (Сегодня, 14:16) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Это Гинер все купил! ГВК smile grinning grinning
Регистрация: 4.04.2008
№3 Написал: OgreGate (Сегодня, 14:14) #
  • -3
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
А это не вопрос, сейчас опять будет уеду в Севастополь. Только на этот раз сразу во Львов


--------------------
Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№2 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 14:14) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цыган даже не вышел на послематчевое интервью,потому как начнёт ныть про судейство!А как твоя команда играла???
Регистрация: 2.04.2012
№1 Написал: Bierbauch Germany (Сегодня, 14:13) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Бавария»
А это уже троллинг, господа! bowtie


--------------------
Lieber einen Bauch vom Saufen, als einen Buckel vom Schaffen!
Регистрация: 25.03.2010
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.