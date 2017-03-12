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Чума Анене перейдет в "Кайрат" (4)
Чума Анене перейдет в "Кайрат" (4)
13:36
Пермская крепость. «Амкар» и судья Турбин не дали «Зениту» забить первый гостевой гол сезона на «Звезде» (11)
Пермская крепость. «Амкар» и судья Турбин не дали «Зениту» забить первый гостевой гол сезона на «Звезде» (11)
Андрей Созин: думаю, "Зенит" может свалить всю вину за поражение на судейство
Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин по горячим следам прокомментировал итог матча 19-го тура РФПЛ "Амкар" — "Зенит", в котором хозяева выиграли со счётом 1:0. Судейская бригада во главе с Евгением Турбиным не засчитала два гола сине-бело-голубых в ворота пермяков.
"По содержанию игра была очень похожа на недавний поединок "Ростов" — "Манчестер Юнайтед". Пермяки проявили такие же бойцовские качества, как давеча ростовчане. Запредельная мотивация, компактность во всех линиях, мелкий фол – это составляющие успеха "Амкара".
Что касается "Зенита", то могу предположить, что вместо разбора собственных огрехов и недочётов питерская команда вполне может свалить вину за поражение на судейство. Предполагаю, что снова вернутся в обиход выражения «задушили», «прибили», «убили» — то есть всё, кроме анализа собственных ошибок. "Дни Турбиных" сочтены?", - цитирует Созина "Чемпионат.сом".
"По содержанию игра была очень похожа на недавний поединок "Ростов" — "Манчестер Юнайтед". Пермяки проявили такие же бойцовские качества, как давеча ростовчане. Запредельная мотивация, компактность во всех линиях, мелкий фол – это составляющие успеха "Амкара".
Что касается "Зенита", то могу предположить, что вместо разбора собственных огрехов и недочётов питерская команда вполне может свалить вину за поражение на судейство. Предполагаю, что снова вернутся в обиход выражения «задушили», «прибили», «убили» — то есть всё, кроме анализа собственных ошибок. "Дни Турбиных" сочтены?", - цитирует Созина "Чемпионат.сом".
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