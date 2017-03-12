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14:35
Чума Анене перейдет в "Кайрат" (4)
Чума Анене перейдет в "Кайрат" (4)
13:36
Пермская крепость. «Амкар» и судья Турбин не дали «Зениту» забить первый гостевой гол сезона на «Звезде» (11)
Пермская крепость. «Амкар» и судья Турбин не дали «Зениту» забить первый гостевой гол сезона на «Звезде» (11)
Чума Анене перейдет в "Кайрат"
Полузащитник "Амкара" Чума Анене переходит в "Кайрат", сообщает "Спорт-Экспресс".
"Кайрат" и "Амкар" договорились о трансфере – воскресный матч с "Зенитом" стал для полузащитника, имеющего норвежское гражданство, последним – заявочный период завершается в Казахстане только в начале апреля. Сумма трансфера составит около миллиона евро.
"Кайрат" и "Амкар" договорились о трансфере – воскресный матч с "Зенитом" стал для полузащитника, имеющего норвежское гражданство, последним – заявочный период завершается в Казахстане только в начале апреля. Сумма трансфера составит около миллиона евро.
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