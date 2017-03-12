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Чума Анене перейдет в "Кайрат"

Полузащитник "Амкара" Чума Анене переходит в "Кайрат", сообщает "Спорт-Экспресс".

"Кайрат" и "Амкар" договорились о трансфере – воскресный матч с "Зенитом" стал для полузащитника, имеющего норвежское гражданство, последним – заявочный период завершается в Казахстане только в начале апреля. Сумма трансфера составит около миллиона евро.
Теги: Амкар Кайрат
Сегодня, 14:35
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№4 Написал: glorvsex (Сегодня, 14:57) #
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online

может передумает после бомжей
Регистрация: 5.02.2017
№3 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 14:54) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: OgreGate
Ну сегодня он болотных затерзал просто


Как же ты так про "Альпийский лёд"?
Регистрация: 13.03.2012
№2 Написал: OgreGate (Сегодня, 14:38) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Ну сегодня он болотных затерзал просто


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№1 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 14:37) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
А чего не в зенит?
Или Луческу тоже уже ушёл в Кайрат?
Регистрация: 13.03.2012
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