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"Терек" сыграет с "Ростовом" в белой форме
В пресс-центре "Олимп-2" состоялось предматчевое совещание, в котором приняли участие представители команд и служб, задействованных в организации игры 19-го тура "Ростов" - "Терек". Грозненцы выйдут на поле в белой форме, а ростовчане - в синей, информирует официальный сайт чеченского клуба.
Матч "Ростов" - "Терек" состоится на стадионе "Олимп-2" 12 марта, начало - в 19:00 мск.
Матч "Ростов" - "Терек" состоится на стадионе "Олимп-2" 12 марта, начало - в 19:00 мск.
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