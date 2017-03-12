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"Терек" сыграет с "Ростовом" в белой форме

В пресс-центре "Олимп-2" состоялось предматчевое совещание, в котором приняли участие представители команд и служб, задействованных в организации игры 19-го тура "Ростов" - "Терек". Грозненцы выйдут на поле в белой форме, а ростовчане - в синей, информирует официальный сайт чеченского клуба.

Матч "Ростов" - "Терек" состоится на стадионе "Олимп-2" 12 марта, начало - в 19:00 мск.
Теги: Терек Ростов
Сегодня, 14:44
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