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Александр Мелихов: Акинфеев для меня - пример для подражания
18-летний вратарь "Томи" Александр Мелихов рассказал о встрече с голкипером ЦСКА Игорем Акинфеевым после вчерашнего матча между командами в 19-м туре РФПЛ, который закончился победой "армейцев" со счётом 4:0. Акинфеев подарил Мелихову свой вратарский свитер.
"Встреча с Игорем Акинфеевым действительно была. Я захотел этого сам. Для меня он пример для подражания.
От игр с "Ростовом" и ЦСКА получил удовольствие, несмотря на разгромный счёт. Это опыт. Ребята меня поддерживают, говорят, чтобы я не расстраивался", - цитирует Мелихова "Чемпионат.сом".
"Встреча с Игорем Акинфеевым действительно была. Я захотел этого сам. Для меня он пример для подражания.
От игр с "Ростовом" и ЦСКА получил удовольствие, несмотря на разгромный счёт. Это опыт. Ребята меня поддерживают, говорят, чтобы я не расстраивался", - цитирует Мелихова "Чемпионат.сом".
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